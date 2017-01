Bill Clinton, George W Bush, Barack Obama och snart Donald Trump – få saker har en lika stor betydelse för Vladimir Putins regim som ­relationen till USA:s president. Boken ”All the Kremlin’s men” visar hur mycket som kretsar kring USA i den ryska maktens korridorer.

Relationen mellan Putin och Trump kommer knappast att bli så harmonisk som i detta berömda gatukonstverk i Vilnius, Litauen. Foto: IBL

Nästa torsdag, den 20 januari, installeras Donald Trump som USA:s 45:e president och därmed ställs Rysslands ledare Vladimir Putin inför ”sin” fjärde amerikanske president. Farhågorna om vad Trump ska ta sig för när han väl tagit Vita huset i besittning är många. En av de största är att den globala säkerhetsordningen som vi känner den ska falla offer för en av Trump initierad rysk-amerikansk endräkt.

Få aspekter har format president Putin och hans regim i så hög grad som relationen till USA och dess presidenter. Detta framgår med tydlighet av Michael Zygars inträngande och unika skildring av maktspelet kring president Putin, ”All the Kremlin’s men: Inside the court of Vladimir Putin” (Public Affairs), utgiven på engelska i slutet av förra året. Författaren är en av Rysslands främsta journalister och medgrundare till den oberoende tv-kanalen Dohzd. Med hjälp av ett omfattande intervjumaterial tar han oss så långt in i Putinregimens innersta som det bara går givet dess obskyra natur. Och därinne tycks USA vara alltings mått.

I ett telefonsamtal med Storbritanniens premiärminister Tony Blair år 2000 beskrev Bill Clinton, som då var på upploppet av sin sista president­period, Rysslands nya president som smart och ­eftertänksam, med stor potential, och någon de skulle kunna uträtta storartade ting med. Sedan tillade han i en smått profetisk bisats: ” ... men han kan bli geggig [squishy] när det gäller demokrati”.

Bill Clinton och Putin i Moskva 200 Foto: J Scott Applewhite/AP

Några månader senare ersattes Clinton av George W Bush. Putins och Bushs första möte ägde rum i Ljubljana i juni 2001. Bush beskrev efter mötet hur han hade sett Putin djupt i ögonen och upptäckt en själsfrände. Och Putin var mäkta imponerad av sin kollega och tillsynes sprickfärdig av stolthet över att de nu var George och Vladimir med varandra.

Tre månader senare inföll den 11 september och Putin var den förste statschefen som ringde Bush för att erbjuda sitt stöd efter terrorattackerna. Ryssland och USA var nu allierade i kampen mot terrorismen, och tiden efter nine eleven markerar höjdpunkten i relationerna länderna emellan. Ryssland ordnade med militärbaser och bistod med underrättelser inför den förestående anfallet på Afghanistan. Och vid denna tid återkom Putin ofta till att Ryssland var en del av den europeiska värdegemenskapen och att Natomedlemskap var ett mål. Samtidigt tog han en betydande politisk risk då han gick emot de antiamerikanska stämningar som redan då hade fått fäste i Ryssland.

Vändpunkten kom med Bushadministrationens beslut att på falska premisser invadera Irak 2003. För Putin var det ett knivhugg i ryggen och han förlorade fullständigt tilliten till USA och dess president. Därefter prickade Putin av, i hans tycke, det ena sveket efter det andra: Natoutvidgningen 2004, vari baltstaterna ingick, den orangea revolutionen i Ukraina samma år, tulpanrevolutionen i Kirgizistan 2005, planerna på en missilsköld i Europa etcetera. Men trots att vänskap övergått i fiendskap var Putins beundran för Bush orubbad.

Zygar beskriver hur Bush omtalades med vördnad i Kremls korridorer som hela världens krigarkejsare. Putin såg med avundsjuka och fruktan hur Bush satte sig över internationell rätt och påtvingade omvärlden sin vilja. Trots upplevelsen av förödmjukelse och svek ville Putin inget hellre än att bli betraktad som den amerikanske presidentens jämlike. När Bush omvaldes och i sitt installationstal underströk den så kallade Bushdoktrinen, om stöd till demokratirörelser över hela världen, ledde det till skrämselhicka i Kreml. Oron för att Ryssland skulle bli nästa offer för Bushs demokratiseringsiver var påtaglig.

Putin och George W Bush i Sotji 2008. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP

Orkanen Katrina 2005 och fyllnadsvalet i USA året därpå fick dock Putin att omvärdera den amerikanske presidenten i grunden. Dessa händelser innebar betydande inrikespolitiska motgångar som kraftigt försvagade Bushadministrationen. Putin insåg att Bush bara var en vanlig politiker, utlämnad åt opinionen och det politiska systemet som alla andra, och att han gravt hade överskattat USA:s makt. Den andra sidan hade blinkat. För Putin signalerade det att tiden var inne för en motattack.

Med Putins famösa tal i München 2007 blev omvärlden för första gången varse att det blåste ordentligt kallt från öst. Talet var en vredgad attack mot USA och den unipolära ordning landet enligt Putin påtvingat världen. I augusti följande år utbröt Georgienkriget vilket resulterade i att Ryssland ryckte loss Sydossetien och Abchazien från Georgien. USA:s reaktion stannade vid fördömanden, vilket Putin tog som ett kvitto på att aggressivitet och fräckhet lönar sig.

Putin hade respekterat Bush, först som en vän att se upp till och sedan, trots allt, som en värdig motståndare. Detta gällde inte Barack Obama. Han var en liberal och mjuk samförståndspolitiker – allt som Putin föraktar. Dessutom ­tycktes Obamas inställning till Ryssland präglas av ointresse, och i Putins värld finns inget mer för­ödmjukande än att bli ignorerad. Obamaadministrationen gjorde också ett flagrant misstag när den trodde att president Medvedev var på riktigt, vilket ledde till ”reset-politiken”, i syfte att återställa relationerna till Ryssland. Men försöket att runda Putin, då premiär­minister, och satsa på Medvedev var ­ingen lisa för relationen till Rysslands verklige ledare.

Det blev ingen återställare, i stället förvärrades den bakfylla som de rysk-amerikanska relationerna hade dragit på sig under Bushåren. Och det råder inget tvivel om att Putins och Obamas dåliga personkemi bidrog till detta. Den arabiska våren och västs intervention i Libyen tog Putin som intäkt för att Bushdoktrinen inte hade pensionerats med Bush. President Medvedev medverkade visserligen till att Libyenresolutionen godkändes i FN, men det var också sista gången han tilläts fatta ett självständigt beslut av vikt, enligt Zygars källor. Under protesterna i Moskva 2011–12 i samband med duma- och presidentvalet, då Putin valdes till president för tredje gången, var antiamerikanismen ett av regimens främsta vapen mot oppositionen.

Putin och Obama i New York 2015. Foto: IBL

När den orangea revolutionen bröt ut i Ukraina 2004 som en följd av fusk i presidentvalet togs Putinregimen fullständigt på sängen. Av rädsla för USA:s reaktion avstod dock Putin från att agera. ­Utvecklingen ledde i stället till omval och att ”USA:s” presidentkandidat vann. Händelserna i Ukraina 2004 var ett förnedrande nederlag för den ryska ­regimen, inte minst för Putin personligen. Gång på gång ska han ha återkommit till att något måste ­göras åt Ukraina, annars var landet förlorat, enligt källor i presidentens närhet som Zygar återger.

När Majdanupproret bröt ut i slutet av 2013 var ­läget ett annat. Georgienkriget hade förvissat Putin om att hans handlingsutrymme var större än han ­tidigare trott. Och Obama hade inte gett honom ­anledning att ändra uppfattning – tvärtom. Så när händelseutvecklingen i Ukraina gick Putinregimen emot agerade Putin resolut; annekteringen av Krim i februari 2014 innebar att en chockad omvärld ställdes inför fullbordat faktum. Och trots att beslutsamheten i EU:s och USA:s sanktioner inte ingick i kalkylen har Putin fortsatt att halsstarrigt demonstrera Rysslands ställning som autonom aktör, inte minst genom krigshandlingarna i östra Ukraina och Syrien.

Zygars bok omfattar tiden fram till ­inledningen av 2016 och ger därför ingen vägledning angående Putin­regimens syn på Donald Trump. Valresultatet i USA har emellertid nästan unisont framställts som en ­seger för Kreml, inte minst mot bakgrund av rapporterna om rysk inblandning i valet. Och kanske kommer det visa sig att Trump utgör den ultimata hybridattacken på det amerikanska samhället, men det är svårt att tro något annat än att Putinregimen hade förberett sig för business as usual med Hillary Clinton, inte hela havet stormar med Trump.

Putin är säkert nyfiken på vad Trump har att ­erbjuda, men samtidigt är hans misstro mot USA grundmurad. Västs öppenhet, förutsägbarhet och tröghet har varit Putins främsta resurs och genom att skickligt kultivera denna har Putin skapat sitt eget regelverk. När Putin nu ställs inför en lika oförutsägbar och opålitlig person riskerar han att finna att hans knivar inte längre är lika vassa. Och om Rysslands tillkortakommanden inte längre kan skyllas på USA:s omnipotenta illvilja måste Putin­regimen ta ansvar för tillståndet i landet, vilket förmodligen är det sista man önskar sig.

Det uteblivna svaret på USA:s utvisning av 35 ryska diplomater i slutet av förra året tyder på att Putin vill ge Trump en smekmånad, åtminstone tills han har lagt korten på bordet. Utrikespolitiskt har 2016 varit Putins kanske mest framgångsrika år hittills och 2017 ställer nya triumfer i utsikt när såväl Frankrike som Tyskland går till val i en miljö där Putinvänliga populister är på stadig frammarsch. Framgångar för dessa krafter skulle radikalt rita om Europas politiska karta till Rysslands fördel. Men det är också ett utmärkt läge att testa hur mycket rysk hybridaktivism som Trumpadminist­rationen är beredd att svälja i Europa.

Putins oberäknelighet emanerar ur noggranna taktiska kalkyler och en ständig beredskap att fånga tillfället i flykten, medan det i Trumps fall snarare handlar om bristande impulskontroll. Putin ljuger för att det gynnar hans intressen, Trump för att han inte kan låta bli. Trump är en framgångsrik affärsman, van att förhandla med miljardbelopp i potten. Han ställs dock mot en av världens mest slipade politiska taktiker med 16 års erfarenhet av att hantera amerikanska presidenter och deras egenheter. Och när Putin förhandlar är det inte sällan med kärnvapenkrig som insats.

Risken är stor att Trump vad det lider kommer att lära känna djupet av Putins misstro och cynism den hårda vägen. Frågan är bara vilken skada det europeiska samarbetet och den globala säkerhetsordningen lider i processen?