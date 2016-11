USA:s muslimer fruktar Trump

– Med Donald Trump i Vita huset känns det som om en Pandoras ask full med fanatism har öppnats. Vi är mycket oroliga, säger Ambreen Qureshi, chef för stödcentret Arab-American Family Support Center i Brooklyn i New York.

Det är sen eftermiddag och i centrets slitna men färgstarka samlingsrum pågår läxläsning. Barn i olika åldrar grubblar över ekvationer och skrivuppgifter. På en hylla står nyplanterade solrosfrön, på väggarna finns självporträtt av flickor i huvudduk jämte orangefärgade halloween-pumpor och svartvita bilder från ett fotoprojekt om jeans. Gymnasieeleven Nirmeen Shumman och hennes syster Leen hänger över en nyhetsapp i en mobiltelefon.

– Det har inte sjunkit in ännu. Jag är fortfarande i chock över att Donald Trump vann, säger hon allvarligt.

Annons X

Det är bara dagar efter att Trump utropade sig till segrare i USA:s presidentval, efter en valrörelse där republikanen först sade sig vilja införa ett inreseförbud för muslimer och sedan lovade att förbjuda invandring från länder som Syrien och Libyen. Den hårda retoriken speglas i vardagen i Brooklyn, hem till den tredje största gruppen av arabamerikaner i landet.

Ungdomsledare som Esraa Saleh och Zain Khan säger att de är oroliga för barnen som möts av tillrop som "terrorist" eller "IS" i skolan. På barns vis har vissa börjat kalla varandra "terrorister", för att avdramatisera uttrycket och göra det till sitt.

– De funderar mycket över ordens innebörd, över vad det innebär att se "muslimsk" ut. Och de är rädda för att bli attackerade, berättar Zain Khan.

– Nu, efter att Trump vann valet, har jag sett ett helt annat allvar hos dem.

Medborgarrättsorganisationen Southern Poverty Law Center bekräftar att oron är befogad. Under de första fem dagarna efter valet har över 400 hatbrottsrelaterade trakasserier eller brott rapporterats in, varav en tiondel riktade direkt mot muslimer. Om trenden skulle fortsätta innebär det över 29 000 hatbrott på årsbasis. Som jämförelse registrerade den federala polisen FBI drygt 5 800 hatbrott mot minoriteter under hela fjolåret, och hatbrotten mot muslimer rapporteras ha ökat med 67 procent.

Inne på Ambreen Qureshis kontor bekräftar hon och Ahmed Mohammed, som är chef för organisationens center i statsdelen Queens, att såväl hot som attacker ökat de senaste åren: Flickor med sjal upplever att ingen vill sitta bredvid dem på bussen. Unga blir uppmanade att återvända "hem". I skolan kommer öknamnen från flera håll.

– De får höra det från lärare också. Och i ett fall lät en lärare enbart arabiska elever skriva en uppsats om (terrorrörelsen) Islamiska staten, berättar Qureshi.

Men Ahmed Mohammed, som lett organisationens satsning för att få närområdets arabamerikaner att gå och rösta, säger att den hårda retoriken också motiverat folk. Centret har varit med och översatt valsedlar till arabiska och dagarna före valet gick Mohammeds telefon varm av väljare som behövde hjälp.

– Bland annat assisterade jag en familj som inte röstat på 15 år och som var rädda för att uppge sina personuppgifter. Men de kände att det här valet var för viktigt för att avstå från, berättar han.

Bland de vuxna arabamerikanerna är vissa nu rädda för att Donald Trump rätt och slätt kommer att förbjuda dem. Andra fruktar begränsad familjeåterförening.

– Jag är själv rädd. Min mor och bror med familj är kvar i Irak och jag har precis fått igenom min ansökan om att få ta hit dem. Nu vet jag inte hur det blir, säger Mohammed och lägger till att han övervägt att byta efternamn till ett mer amerikanskklingande.

Ambreen Qureshi är ändå optimistisk.

– Allt som sker nu går emot amerikanska värderingar och många invandrargrupper har gått igenom det vi gör nu. Det måste bli bättre.