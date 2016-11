Statsvetare: Demokraterna är på väg in i en djup kris

Barack Obama. Foto: Susan Walsh/AP

DEBATT | PRESIDENTVALET 2016

För att kringgå republikanernas hinder har Obama agerat unilateralt och i flera fall överskridit sina befogenheter.

En viktig orsak till den chock många upplevde när valresultatet stod klart har att göra med förväxlingen mellan det demokratiska partiets valpropaganda och ­seriös analys. En oroande hög andel journalister och bedömare har spelat med, eller duperats, vilket resulterade i en väldigt ensidig massmedial valtäckning där fokus ofta riktats mot splittringen inom det republikanska partiet och naturligt­vis Donald Trump. Att ett stort antal opinionsundersökningar inte lyckades fånga den brist på entusiasm för Hillary Clinton som valdagen gjorde oss varse om, hjälpte till att göra bilden än skevare.

Resultatet är en stor överraskning och även om Trump instinktivt sniffat sig till att det gick att vinna genom att appellera till arbetare i rostbältet, så räknade inte ens han med att vinna exempelvis Wisconsin. Trump och republikanerna överträffade sina vildaste fantasier. Så här i efterhand är en sak säker, Trumps seger är en större överraskning för vissa än för andra.

Annons X

Trots valresultatets ”reality check”, har många svårt att korrigera fokus. För många verkar fort­farande frågan om republikansk oenighet vara minst lika relevant som frågan om hur det är ställt med demokraterna. Men faktum är det inte längre finns någon splittring i det republikanska partiet att tala om. Trump vann, Nevertrump-rörelsen är död, och de konservativa republikanerna som av princip vägrat att stödja Trump är marginaliserade. Representanthusets talman Paul Ryan har nog aldrig sett ivrigare ut att gå till jobbet och senatsledaren Mitch McConnell har tydligt signalerat att Trump har mandat att agera.

Demokraterna står däremot inför ett post-apokalyptiskt inbördeskrig. Obama lämnar efter sig ett demokratiskt parti i spillror. Även om han alltid ­varit populär personligen, så har han visat sig oförmögen att lyfta andra kandidater när han försökt. Hans politik har aldrig varit lika populär som han själv. Inför kongressvalet 2014 deklarerade Obama att även om inte han stod på valsedeln, så gjorde hans policys det. Resultatet var ett brutalt nederlag.

Inför detta val deklarerade han att sitt arv stod på spel. De demokratiska väljarna tog sig inte till ­urnorna och sedan presidentvalet 2008 har nästan nio miljoner av dem försvunnit. Republikanerna bibehåller inte bara sin majoritet i representant­huset och senaten, utan utökar också sin totala domi­nans på delstatsnivå. Det finns nu 34 republikanska guvernörer och man kontrollerar 32 delstatslegislaturer. Under de senaste åtta åren har demokraterna förlorat nästan tusen stolar och det räcker inte längre att titta tillbaka till 1920-talet, utan man måste se tillbaka ända till ­tiden efter inbördes­kriget för att finna en period då partiet var lika svagt.

Det finns ingen tydlig lösning heller. I valet förlorade inte bara progressiva demokrater. Centrister som Patrick Murphy i Florida och populister som Russ Feingold i Wisconsin förlorade också. Kampen i primärvalet stod mellan två åldringar. Någon stark avbytarbänk finns inte och återväxt och föryng­ring är beroende av framgångar i delstats­legislaturerna. På konventet i juli avgick ordföranden i partiets nationalkommitté, Debbie Wasserman Schultz, under skandalartade former, då det visat sig att hon inte agerat för en rättvis kamp mellan Sanders och Clinton, utan tydligt givit Clinton fördelar. Hastigt utsågs Donna Brazile till interims­ordförande. Kort före valet uppdagades det via Wiki­leaks att även hon agerat oegentligt genom att läcka debattfrågor till Clintonkampanjen före en debatt med Sanders.

Efter förra veckans förlust är vreden stor i partiets Bernievinge. Många i denna vinge anser inte bara att Hillary stal partinomineringen, utan är även övertygade om att Bernie ­skulle slagit Trump. Bernie hade kunnat nå de vita arbetarna i rostbältet som exkluderats av partiet och Obamakoalitionen, lyder deras argument.

Obama riskerar nu att bli ”en parentes i histo­rien” som den konservative kolumnisten Charles Krauthammer nyligen uttryckte det. Anledningen till detta är att Obama varit dålig på konsolidera sitt arv, samt stifta lagar. Obamacare har aldrig stötts av en majoritet av det amerikanska folket. Trots att lagen stiftades för över sex år sedan har dess popularitet inte ökat. Snarare har Obamacare fungerat som ett sänke för demokraterna då både försäkringspremierna och självrisken ökat dramatiskt för miljontals människor. Knappt någon demokrat kunde eller ville försvara lagen i dess nuvarande form under årets val. Obamacare drevs igenom utan en enda republikansk röst. Republikanerna är nu i position att, utan stöd av en enda demokratisk röst, riva upp denna lag. Varken Parisavtalet angående klimatet eller Obamas ”Iran Deal” har ratificerats enligt gängse procedur och kan snabbt överges.

Obama lyckades aldrig under sina åtta år att etablera en fungerande relation med republikanerna i kongressen. Visst har republikanerna obstruerat och försökt förhindra alla hans initiativ, men ­Obama har också ofta agerat arrogant och kompromisslöst. För att kringgå republikanernas hinder har Obama agerat unilateralt och i flera fall överskridit sina befogenheter. Flera av hans mest uppmärksammade policys angående exempelvis miljön, transpersoners rättigheter samt immigration har kommit till genom så kallade presidential directives och inte genom den gängse lagstiftningsproceduren. Denna typ av direktiv kan Trump upphäva redan samma dag som han svärs in. Att säga att Obamas arv är i fara är en underskattning.

Det polariserade klimatet har även haft farliga konsekvenser för landets politiska system. Republikanernas obstruktion och demokraternas otyglade vilja att realisera sina politiska mål har lett till att flera ”checks and balances” försvagats samt att presidentens makt stärkts. Obama deklarerade i sitt State of the Union-tal 2014 att han hade en penna och en telefon och att han med hjälp av dessa skulle kringgå kongressen. Demokraterna i kongressen mötte detta utspel och således sin egen marginalisering med applåder. 2013 valde Harry Reid, demokraternas ordförande i senaten, det så kallade nukle­ära alternativet, och såg till att utnämningar av bland annat domare och vissa tjänstemän kunde drivas igenom med enkel majoritet i stället för kvalificerad. Lyckligtvis för demokraterna gäller detta inte utnämningar till högsta domstolen.

När Trump svärs in har han inte bara stöd i båda kamrarna, utan Obama och demokraterna har även statuerat flera farliga exempel. Demokraterna har goda skäl att vara djupt oroade och det är knappast förvånande att de nu talar varmt om enighet, författningen och vikten av att agera partiöverskridande. De kan bara hoppas på att Trump agerar storsint och inte följer ett av de viktigaste råden Trump artikulerar i sin bok ”The art of the comeback” — Get even.

Björn Ottosson

doktorand vid statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet, har sedan 2004 forskat på heltid om amerikansk utrikespolitik

Björn Ottosson Foto: Privat