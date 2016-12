USA-ledda flygräder utanför Palmyra

Arkivbild från Palmyra. Foto: AP

Luftvärnsartilleri, 14 stridsvagnar och annan vapenutrustning förstördes i bombattackerna i torsdags, sedan de konstaterats kunna utgöra en fara för USA och dess allierade i regionen.

– I stort sett allt de (IS) erövrar utgör ett hot mot alliansen, men vi kan hantera de hoten och vi kommer att göra det, säger den amerikanska generallöjtnanten Stephen Townsend.

IS återintog Palmyra för en knapp vecka sedan, efter det att den syriska regimen med ryskt understöd drivit bort jihadiströrelsen från staden tidigare i år. Under tiden IS höll staden förstördes ett antal ovärderliga fornlämningar och massavrättningar utfördes.