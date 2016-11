USA: Fejkmedia avgjorde valutgången

En av förklaringarna till Donald Trumps framgång är den roll så kallade alternativa medier spelade under valrörelsen med desinformation. Benedicte Berner har granskat fenomenet.

Dagarna efter presidentvalet i USA har en rad viktiga amerikanska tidningar, ”mainstream media”, fått ägna sig åt självkritiska betraktelser, en plågsam mea culpa, över hur de har rapporterat och analyserat valkampanjen. De hade uppenbarligen inte förstått vilken ilska som en stor del av den amerikanska väljarkåren känt, främst på landsbygden och i små städer och byar men även allmänt i vit lägre medelklass, och de hade då inte tagit på fullt allvar kraften i Trumps kandidatur. De hade också underskattat konservativa, religiösa strömningar och inte granskat hur opinionsmätningar utelämnat viktiga grupper i samhället.

Journalisternas och kommentatorernas felbedömningar avspeglade deras egna begränsade miljöer. Liknande har hänt tidigare. Samma medier missade hur det starkt konservativa Tea Party 2008 snabbt växte och ledde till republikanernas framgångar i valen 2010 och 2014.

Donald Trump gavs en väldig gratisreklam i stora TV-kanaler genom att han ständigt fick framträda där med sitt burleska sätt och sina provokativa uttalanden. Det lockade tittare och gav därför goda reklamintäkter.

Till detta kom emellertid den speciella roll som digitala medier kunde spela. ”Ett antal media som saknar auktoritativ grundval för sina påståenden har fått stort inflytande medan de som grundar sig på att granska fakta har kommit i bakgrunden”, förklarade rektorn för Berkeley School of Journalism i en intervju i New York Times.

Trump har under hela sin kampanj haft understöd av en armé av synnerligen aktiva och ettriga internetanvändare som dränkt webben med sina budskap pro-Trump och anti-Clinton. Detta har skett i en digital miljö där grupper som förklarar sig vara mot det ”politiska etablissemanget” och kritiska till traditionella medier blivit alltmer inflytelserika. De ägnar sig åt att fördöma feministiska och hbtq-aktivister och driver klart islamofobiska och rasistiska uppfattningar.

Just dessa reaktionära, nationalistiska och rasistiska internetfora verkar ha haft ett oväntat stort inflytande på valet av Trump. Till de mest framträdande hör den anonyma sajten 4chan (den skall enligt egen uppgift bland annat ha hackat in på det Applekonto som John Podesta, Hillary Clintons kampanjchef, använt)). Andra sajter har varit r/The _Donald on Reddit, Gamergate och Alt-Right.

För att illustrera tonen i dessa budskap kan citeras 4chan kvällen då Trumps seger över Clinton blev klar:” Vad gör dig gladare? Att se denna skitstövel förlora eller att se vår Gud, Kejsaren vinna”.

Genom dessa fora har spritts falsk information, till exempel Twittermeddelanden, ”tweets” som sett ut som officiella meddelande från den demokratiska kampanjstaben där det påståtts att man kunde rösta med SMS eller att röster kunde avges också under dagen efter den egentliga valdagen eller att det krävdes sju dokument som certifierad för rösträtt. Twitter sökte stänga ett antal av dessa ”tweets” men de var så talrika att detta sociala nätverk måste sända egna meddelanden om att SMS-röstning inte var möjlig.

På Facebook spred en påhittad sajt, The Denver Guardian, falsk och negativ information om Hillary Clinton. Där påstods bland mycket annat att en FBI-agent kopplad till avslöjandet om hennes privata mejltrafik hade skjutit sin fru och sedan begått självmord. Även Google har blivit anklagad för att ha spritt falsk information som varit till Trumps fördel på sin sajt Mediaite.

Studier som gjorts av University of South Carolina visar att Trump också gynnats av så kallade bots, digitala program som publicerar ett stort antal automatiska meddelanden i sociala medier. Ett av fem tweets som gällde valet kom just från sådana bots och flertalet var positiva till Trump. Under den första debatten mellan de två kandidaterna publicerades 580 000 sådana pro-Trump tweets medan 165 000 var för Clinton. Tekniken som används för att sända budskap via bots är så avancerad att dessa blott med svårighet kan skiljas från ”genuina” tweets.

De reaktionära uppfattningar som representeras av Alt-right har spritts och förstärkts av nyhetsmedier på nätet, till exempel Infowars och Breitbart.com. Under valkampanjens sommarmånader hävdade Trump ofta att ISIS hade ”skapats” av Hillary Clinton. Flertalet medier ignorerade dessa påståenden men på Infowars var det första nyhet. Då bör man veta att den sajt som enligt Tubular insights, en pålitlig analysfirma av händelser på nätet, fick mest ”delade” och ”likes” för sina videoklipp i mitten av valkampanjen var just Infowars.

En annan viktig supporter av Alt-right-rörelsen är Breitbart-sajten som har ett hundratal medarbetare och 2, 7 miljoner följare på Facebook. Antalet anslutna har fördubblats under det senaste året och i januari 2016 låg man på plats 14 av de mest delade sajterna på Facebook, alldeles efter ABC och Washington Post men före till exempel Yahoo.

Denna sajt grundades 2007 av Andrew Breitbart och har ägnats åt hårda angrepp både på det republikanska partiets ledarskap och på det demokratiska partiets kopplingar till intellektuella och medier. Stephen Bannon, dess tidigare verkställande direktör och ordförande har sin bakgrund i Harvarduniversitet och har arbetat på Goldman Sachs. Han var rådgivare till Trumps kampanj och får nu en hög post i den blivande presidentens administration. Även andra personer kopplade till Breitbart och väl insatta i internet och datavärlden har arbetat i Trumps kampanj.

Breitbart- sajten har anklagat Obama för att ha ”importerat ett antal hatiska muslimer”, man har jämfört verksamheten i den högt respekterade organisationen Planned Parenthood med Förintelsen, man uppmanar kvinnor som utsätts för sexuella trakasserier på nätet att försvinna därifrån och låta männen sköta internet. Bannon rådde Trump att driva argument mot globalisering och invandring som huvudtema i kampanjen. Sajten hade framgång i det att man fick fjärde högsta antalet aktiva användare under valkampanjens sista dag vilket var mer än Fox News, CNN och New York Times.

Dessa alternativa media präglade en stor del av valkampanjen med sin blandning av provokationer och mer eller mindre påhittade sensationella nyheter. De lyckades också stimulera och rycka med sin tittar- och läsarskara med ofta roande och spännande informationer. De kunde nå miljontals väljare med hjälp av Facebook, Reddit och Twitter.

En av dess förgrundsgestalter, David Bozell, ordförande för ForAmerica, en konservativ grupp som har en stor nyhetssida på Facebook, skröt om denna: ”Vi vet att vi har riktiga väljare på vår sajt som varje dag gör en verklig politiskt aktivistisk insats. Pressen och den politiska klassen i USA ignorerade dessa insatser och de många tecken som fanns på vår sajt om detta. Det är därför de fick så fel om Trump i presidentvalet.”

Facebook har 1,8 miljarder användare och hälften av alla vuxna i USA säger sig få sina nyheter via denna sajt. Twitter har i USA 67 miljoner aktiva användare varje månad. De båda anklagas nu för att ha hjälpt till att sprida falsk information, påhittade nyheter, hotelser och rasistiska påhopp. Onekligen måste de båda fråga sig om och hur de påverkat det amerikanska folkets tänkande och dess beteende vid valurnorna. Skapade de en slags ekokammare?

Facebook svarar nu att man är ett teknikföretag och inte ett mediebolag. Twitters chef Jack Dorsey sökte skydd genom en rad twittermeddelanden på det okontroversiella temat: ”Vi är ett land och vi har en målsättning: att verka för det gemensamma goda”.

Som kommentar kan sägas att tekniken skapar marknader och att dessa knappast kan vara neutrala. Google och Facebook har just beslutat att inte tillåta reklam på sajter som har uppenbart falskt eller illegalt innehåll.

Kommer dessa sajter att kunna behålla sitt inflytande och den dynamiska kraft som de visat när nu valkampanjen är över? Trump har utsett Bannon till chefsstrateg i Vita huset, vilket visar att han vill behålla denna länk till den populistiska och nationalistiska vita rörelsen. Breitbart söker utvidga sin verksamhet i Europa främst i Tyskland och Frankrike. Tanken är att söka hjälpa kandidater från högerpartier i kommande val. Organisationen finns redan sedan 2013 i Storbritannien och ledaren för den brittiska verksamheten, Raheem Kassam, var rådgivare till Nigel Farage, den politiker som stod i spetsen för den extrema högern och som var viktig i Brexit-kampanjen.

Tanken att spela en aktiv roll också i andra europeiska länder är inte ny men den har fått mer kraft när Trump nu har valts till USA:s president. Särskilt riktar man in sig mot Frankrike där Front National, extremhögerns parti som har 25-30 procents stöd i opinionen, kan bli en naturlig och viktig partner.

BENEDICTE BERNER-EYDE undervisar om media och demokrati på L´ Institut d´Etudes Politiques (Sciences Po) i Paris och är ordförande i styrelsen för Civil Rights Defenders.