USA-börserna stängde på plus under ganska blek handel på torsdagen. Fed-chefen Janet Yellen gav dock bankerna en rejäl klapp på axeln under en utfrågning inför kongressen när hon sade att styrräntan kan höjas snart, förutsatt en stigande inflation. Högre ränta är generellt positivt för bankernas intäkter. Storbankerna Bank of America och Wells Fargo steg 1,7 respektive 1,6 procent.