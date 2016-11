Ursinnig spurt – veliga väljare kan gynna Trump

Trump-supporters vid ett valmöte i Pensacola. Foto: Evan Vucci/TT

WASHINGTON Bägge kandidaterna – Demokraten Hillary Clinton och Republikanen Donald Trump – visade i veckan som gått att ramsan ”Florida, Florida, Florida” gäller i år som så gott som vartenda presidentval. Bägge höll flera valmöten i delstaten och Clinton skickade för säkerhets skull partikamraten Barack Obama till Miami.

En titt på respektive kalender ger en fingervisning om var de känner att de måste göra en sista ansträngning. De sista fyra dagarna, fredag-måndag, far Trump till Florida, Nevada, Iowa, North Carolina, New Hampshire, Pennsylvania samt till Ohio, där han ligger bäst till. Hans vicepresidentkandidat Mike Pence besöker North Carolina, Michigan och Florida.

Clinton hade kampanjmöten i Pennsylvania och Michigan på fredagen och i Ohio och New Hampshire på söndagen. Under tiden åker Bill Clinton till Colorado, vicepresident Joe Biden till Pennsylvania, ex-rivalen Bernie Sanders till Iowa och Colorado, dottern Chelsea till New Hampshire och North Carolina. Och vicepresidentkandidaten Tim Kaine ska till Florida och så blir det ett par sista möten med Barack Obama, i Florida på söndagen och New Hampshire på måndagen. Några kändisar finns med också, Jon Bon Jovi, Cher, Katy Perry och Stevie Wonder. Sista kvällen före valdagen sluter Bill och Chelsea, samt Michelle och Barack Obama upp bakom Hillary Clinton i Philadelphia.

Kampanjevent för Hillary Clinton. Foto: Andrew Harnik/TT

Nyckelstaterna bedöms alltså vara ganska få, även om New Hampshire anses vara ett förvånande tillskott så här sent. Trump har slutat att försöka bearbeta genuint ”blå” demokratiska stater som han gjorde ett tag. Men han tycks tro att Pence kan övertyga folk i gamla industristaten Michigan att överge Clinton. Å andra sidan anses det oroväckande att Clintonkampanjen måste rycka ut till Colorado – men djärvt av Hillary Clinton att bege sig till Ohio ännu en gång.

Efter att ha skruvar ner tonläget de senaste dagarna trappade Donald Trump upp igen, med hot om riksrätt mot Hillary Clinton och anklagelser om usla opinionsmätningar. Hillary Clinton hoppas att FBI-chefens omdiskuterade brev till kongressen om hundratusentals nyupptäckta mejl snart kommer att vara bortglömt och har återgått till att påminna väljarna om hur omöjlig Trump vore som president.

Den skarpe analytikern Ron Brownstein i The Atlantic påpekar att Clintons strategi gick ut på en offensiv i swingstaterna Ohio, Florida och North Carolina i stället för att stärka stödet i stater med snabbspår till de nödvändiga 270 elektorsrösterna – bland dem Michigan, Wisconsin, Colorado, Virginia och New Mexico. Detta tvingade visserligen Trump att satsa i de tre stora staterna men kan ha gett honom medvind på andra håll. Fast Brownstein tippar att Clintonkampanjen har rätt i sin bedömning att Trumps resor och reklam i stater som lutar åt demokraterna ger ett lite desperat intryck.

På presidentkandidatnivån har den annars så tjatiga tv-reklamen varit relativt begränsad, bland annat för att Trump inte ansett sig behöva denna extra skjuts. Hans valmöten direktsänds i tv och på diverse sajter och han fortsätter att ställa upp i intervjuer så gott som dagligen. Nu väntar ett massivt släpp, à miljontals dollar, från bägge lägren. Avvägningen gäller mixen: hur mycket skönmålning av egna kandidaten; hur mycket svartmålning av motståndaren?

Hillary Clinton har mer ammunition än Donald Trump, med nästan en halv miljard dollar i kassan, plus 200 miljoner dollar från utomstående. Detta enligt organisationen Open secret som kartlägger kampanjfinansiering. Motsvarande siffror för Trump är 247 miljoner dollar, alltså ungefär hälften, plus 60 miljoner från utomstående.

Som jämförelse kan nämnas att tredjekandidaterna Gary Johnson i Libertarianerna har samlat in 11,4 miljoner dollar och Jill Stein i De gröna 3,5 miljoner dollar.

I Clintonkampanjen kände man ju sig ganska säker fram till härom veckan och kunde därmed kosta på sig att lägga pengar på annonsering i stater som vanligtvis röstar republikanskt, till och med Maine, Arizona och Texas, uppger mediekoncernen Bloomberg. Trumpkampanjen har lagt ut förhållandevis mycket i Florida, Colorado, North Carolina, Pennsylvania, New Hampshire och Nevada.

Det gäller nu för kandidaterna att undvika klavertramp, att hoppas att inga fler överraskningar à la läckt e-post dyker upp och att få ut så många väljare som möjligt. I år ser det, egendomligt nog, ut som om det är fler som inte kan bestämma sig, ”undecideds”. Runt 15 procentenheter, enligt sajten fivethirtyeight, mot 5 procentenheter vid den här tidpunkten före valet 2012. Nate Silver som rattar sajten anmärker att detta kan hjälpa Trump men också att de är relativt färre i viktiga swingstaterna Florida och New Hampshire.