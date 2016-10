För två år sedan blev Ukip det första partiet på drygt 100 år som fick fler röster än Labour eller de konservativa i ett nationellt val. Framgångarna fick de konservativa att hålla en folkomröstning om Storbritanniens EU-medlemskap.

Nu hotas det populistiska högerpartiet av en ekonomisk och politisk kollaps.

Glad miner från Nigel Farage och Diane James när den sistnämnde tog över partiet. Men hon avgick efter 18 dagar... Foto: AP

Slagsmål, avsvimmade politiker, pressbilder från sjukhussängen, en partiledare som inte kan avgå och som stöder Donald Trump, storgräl, avhopp och kritik från finansiärer. Enligt partiledaren Nigel Farages arvtagare Steven Woolfe befinner sig Ukip i en ”dödsspiral”. I måndags meddelade Woolfe att han lämnar partiet.

För drygt två år sedan såg det annorlunda ut. Då hade Ukip vunnit en överraskande storseger i Europaparlamentsvalet. De fick närmare 27 procent av rösterna, mer än något av de andra brittiska partierna. Partiledaren Nigel Farage hade förvandlats från en figur man kunde skämta om till en politiker allt fler väljare började ta seriöst.

De konservativa blev oroliga över att deras väljare skulle överge dem och rösta på Ukip i stället. Invandringen och EU-medlemskapet blev viktiga valfrågor. I parlamentsvalet 2015 fick Ukip 12,6 procent av rösterna, men bara en plats i parlamentet. Den dåvarande premiärministern David Cameron gick ändå med på att hålla folkomröstningen om Storbritanniens EU-medlemskap.

Ukip:s partiledare Nigel Farages politiska karriär har gått ut på att driva Storbritannien ur EU. Men under valdagen den 23 juni, innan alla röster räknats, medgav han i en intervju med Sky News brexit-sidans förlust och lovade fortsätta kämpa. Då det under småtimmarna blev klart att det faktiskt var ”lämna” som vunnit förlorade både Farage och hans parti sitt syfte.

Nu då Storbritannien ska lämna EU och den nya konservativa premiärministern Theresa May har anammat mycket av Ukip:s retorik har partiet hamnat i en existensiell kris. Nigel Farage avgick som ledare i juli. Hans efterträdare Diane James plitade in orden ”Vi coactus” (latin för ”under tvång”) bredvid sin underskrift i dokumentet som slog fast hennes partiledarskap. Hon avgick efter 18 dagar. Nu är Farage tillfällig partiledare igen, ända tills en ny efterträdare valts.

Det var egentligen Steven Woolfe, som alltid stått Farage nära, som skulle ha blivit partiets nästa ledare. Men Woolfe tilläts inte ställa upp i partiledarvalet under sommaren eftersom han lämnat in sin ansökan 17 minuter för sent.

Rykten om att han tänkt hoppa av till de konservativa ledde till en konfrontation mellan Ukip:s Europaparlamentariker i Strasbourg i september. Enligt rapporter i de brittiska medierna utbröt ett slagsmål mellan Woolfe och Ukip-politikern Mike Hookem. Woolfe kollapsade efter slagsmålet och togs in på sjukhus.

På måndagen meddelade Steven Woolfe att han tänker lämna Ukip. Partiet är ruttet, anser han. Utan Nigel Farage vid rodret och EU-valfrågan som en enande faktor slits partiet sönder av interna strider och blir omöjligt att leda, skriver han i en kolumn i The Telegraph.

Små brittiska partier har en tendens att implodera så fort de flyger för nära makten. I Europaparlamentsvalet 2009 fick extremhögerpartiet British National Party en miljon röster. Partiledaren Nick Griffin bjöds in till det anrika BBC-programmet Question Time. Men ju bättre det gick för BNP desto större blev sprickorna inom partiet. I fjol hade partiet bara 500 medlemmar. Ukip tog deras plats, nu är det de som imploderar.

Ukip:s största finansiär, affärsmannen Arron Banks, har sagt att han överväger att överge partiet och stöda sin egen kampanjgrupp Leave.EU i stället. Utan Banks finansiella stöd är Ukip bankrutt. Frågan är vad som börjar gro i askan den här gången.