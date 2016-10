Uppmärksammad rad om Bob Dylan finns kvar

Årets Nobelpristagare i litteratur tycks inte sluta att fascinera. I helgen har Svenska akademien legat i luven på varandra. Per Wästbergs uttalande om att Dylans uteblivna kommentar är ”oartigt och arrogant” fick Svenska Akademiens ständige sekreterare Sara Danius att reagera med ett pressmeddelande med texten: ”En av Akademiens ledamöter, Per Wästberg, har uttryckt sin besvikelse över att Bob Dylan ännu inte har svarat. Detta skall ses som hans personliga mening och är inte ett officiellt uttalande från Svenska Akademien.”

Det enda ”kommentaren” hittills från Bob Dylan var när raden ”Vinnaren i Nobelpriset i litteratur" lades till på hans hemsida. Under fliken ”books” stod den uppmärksammade raden. Sedan försvann den i fredags och uttolkarna av Bob Dylan fortsatte att växa.

På Bob Dylans officiella Facebookkonto är raden om Nobelpriset däremot inte borttaget. Där står det under rubriken ”Bob Dylan”: ”Bob Dylan was awarded the 2016 Nobel Prize in Literature ’for having created new poetic expressions within the great American song tradition’.”

Dessutom finns många kommentarer från läsare som påminner Dylan om att Akademien söker honom. Mitchell Barak skriver: ”De har viktig information att dela med dig så var vänlig ta kontakt med dem.”

På Dylans Twitterkonto finns två omnämnanden, dels president Obamas tweet: ”Gratulationer till en av mina favoritpoeter, Bob Dylan, för en välförtjänt Nobel.” Det andra är själva nyheten om att Dylan fått Nobelpriset i litteratur.

Om Bob Dylan dyker upp på prisutdelningen den 10 december är det ingen som vet. Om inte Sara Danius fått något underhandsbesked. Eller också blir det Europaparlamentarikern Marita Ulvskog eller generalkonsuln i New York, Leif Pagrotsky, som löser alltihop. I en rolig twitterkonversation skriver först Marita Ulvskog att Pagrotsky borde kontakta Dylan. Han svarar att ”Dylan uppvaktade dig med en stor bukett blommor när han fick Polarpriset, du borde locka hit honom!”

Kan inte @NobelPrize-kommittén be vår generalkonsul i New York @leifpagrotsky ( f d kulturminister) kontakta @bobdylan ? #svpol #NobelPrize — twitter.com