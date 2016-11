Expert: Hysterin kan sänka Assangeförhörets värde

Den svenska biträdande åklagaren i ärendet, Ingrid Isgren, omringad av journalister. Foto: Matt Dunham/TT

På måndagen var biträdande åklagare Ingrid Isberg och en svensk polisinspektör på plats i London för att vara med när Julian Assange förhördes av en åklagare från Ecuador på landets ambassad i London. Förutsatt att Assange samtycker tas också ett dna-prov från den brottsmisstänkte.

Wikileaksgrundarens svenska advokat Per E Samuelsson befann sig i London men fick inte vara med under förhöret. Inte heller advokat Elisabeth Massi Fritz, som företräder kvinnan som Assange anklagas för att ha våldtagit, var med. I ett meddelande till SvD skriver Massi Fritz att det aldrig är aktuellt för målsägarbiträden att vara med under förhör med brottsmisstänkta i det här skedet av en förundersökning.

Assange förhördes också när han anhölls misstänkt för sexuellt ofredande och våldtäkt i augusti 2010. Våldtäktsmålet lades därefter ned men öppnades senare igen, och är nu det enda brottet som utreds sedan de andra brottsrubriceringarna preskriberats.

Enligt Christoffer Wong, lektor i juridik vid Lunds universitet, är det normalt att i brottsutredningar göra fler förhör efter ett inledande.

– Man gör en bedömning om det har varit samma förklaring hela tiden eller om man ändrat sin inställning, säger Christoffer Wong till SvD.

Enligt honom kan den stora uppmärksamhet fallet fått i media påverka kvaliteten på förhöret och försvaga dess bevisvärde.

– Man kan medvetet eller omedvetet bli påverkad av vad andra säger. Det gäller både Assange och alla andra parter, säger Christoffer Wong.

Han betonar att det inte behöver handla om medvetna lögner.

– Man kan själv tro att något som inte är verkligt har hänt. I det här fallet vet man vad andra tycker och olika argument som förts fram. Omedvetet kan man försöka bemöta dem, säger Christoffer Wong.

Enligt Per E Samuelsson är tre dagar har avsatts för förhören, men det är oklart om hela den avsatta tiden kommer att användas. När förhören är avslutade får de svenska åklagarna en skriftlig redogörelse från Ecuador, och därefter ska de besluta om de ska lägga ner förundersökningen eller driva den vidare och eventuellt åtala Julian Assange.

Per E Samuelsson är oroad över att åklagaren drivs av prestige.

– Jag är dock orolig för att det har gått sådan enorm prestige i det här fallet i Sverige. Åklagare har på något sätt satsat sin personliga prestige i det här. Det kan leda till att man driver mot ett åtal fast man inte borde det, säger han till TT.

Elisabeth Massi Fritz skriver i ett pressmeddelande att hon och hennes klient tycker att det är bra att ett förhör med Assange nu äger rum.

“Förundersökningen måste gå framåt. Jag och min klient kommer inte acceptera att våldtäktsmisstanken mot Assange kommer att preskriberas som de andra brottsmisstankarna”, skriver Massi Fritz.

Hon och hennes klient förväntar sig att åklagaren väcker åtal efter förhöret och att fallet prövas i svensk domstol. Massi Fritz poängterar att hennes klient väntat i sex år.

“Hon har fått betala ett högt pris för att ha vågat stå upp för sina rättigheter. Det är dags att hennes sak prövas i domstol och att rättvisa skipas.”

Rättsexperten Sven-Erik Alhem säger till TT att han tror att det kan ta runt en vecka efter att förhöret avslutas innan åklagaren säger om förundersökningen läggs ned eller drivs vidare.