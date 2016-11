Norrsken uppkommer när rymdpartiklar kolliderar med jordatmosfären. Partiklarna påverkas både av solen och av jordens magnetfält. Eftersom solens aktivitet varierar, påverkas förekomsten av norrsken. Under de senaste århundradena har solens aktivitet varit hög och möjligheten att se norrsken har därför varit stor. De som levde under senare delen av vikingatiden fick sannolikt inte uppleva norrsken eftersom solens aktivitet var låg då. Samma gällde under 1600-talet.

