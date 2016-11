Upplev ett Bangkok bortom bullret

The Siams dekadenta villor har innergård med pool och takterrass. Foto: southeastasia-images.com

Flodliv – The Siam

Har Bangkok någonsin tett sig mer romantiskt än på The Siam? Det exklusiva resorthotellet intill Chao Phraya-floden är en hyllning till Thailands art déco-period, välgjord in i minsta detalj och fylld av antikviteter och udda memorabilia. Kronjuvelen är en gammal teakvilla som sidenkungen Jim Thompson fraktade med båt till Bangkok på 1960-talet för att ge som gåva till en jetsetdam han var förälskad i. Övriga tio villor är nybyggda, dekadent överdimensionerade och med egen takterrass, innergård och pool. Det enda bekymret med The Siam är att man inte gärna ger sig ut i staden igen när man väl har checkat in. Helst vill man bara ligga och flyta i infinitypoolen och se ut över flodens båttrafik, för att lagom till solnedgången gå över till sofforna vid hotellets pir där sundowners serveras.