Uppgifter: Nästa vecka presenteras Iphone 7

”See you on the 7th”. Så lät Apples inbjudan som på måndagen kablades ut till amerikanska medier som CBNC News, The Verve och Buzzfeed. Enligt medierna handlar det om uppvisningen av den nya Iphone 7, men också en uppdatering av Apple Watch-modeller.

Det blir också femte året i rad som Apple väljer september månad för att presentera nya produkter för allmänheten.

Det följer på andra uppgifter som läcktes i juli av teknikreportern Evan Blass att modellens lansering kommer att ske den 16 september.

Just to clarify, this refers to the retail release, not the launch event. To be even more specific, it should happen on Friday, Sept. 16th.