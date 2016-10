Nobelpriset raderat från Bob Dylans hemsida

Bob Dylans reaktioner på Nobelpriset i litteratur gäckar både Svenska Akademien och allmänheten.

Det tog lång tid innan det kom någon som helst officiell reaktion från Bob Dylan efter att han utnämnts till årets Nobelpristagare. Artistens officiella Twitter- och Facebookkonton har nämnt nomineringen, men något personligt uttalande om priset har Dylan inte gjort.

I tisdags, i samband med utgivandet av en ny bok som innehåller Dylans låttexter mellan åren 1961–2012 konstaterade man på den officiella hemsidan att Bob Dylan verkligen är ”winner of the Nobel prize of literature”.

Men enligt Aftonbladet har nu uppdateringen om att Bob Dylan fått Nobelpriset i litteratur försvunnit.

Nu spekulerar Aftonbladet om vad detta betyder. ”Kommer Bob Dylan tacka nej till priset eller bara ignorera det?”

Svenska Akademien gav tidigare i veckan upp försöken att nå honom

Så här såg det ut på hemsidan i tisdags