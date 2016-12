Uppfinnare som dödades – av sina uppfinningar

Foto: Wikipedia

Titanics jungfruresa gick som bekant inte helt enligt planerna. Någon som fick uppleva detta på nära håll var dess konstruktör Thomas Andrews. Under resan till New York förde Andrews anteckningar om förbättringar som skeppet kunde behöva. När det sedemera kolliderade med ett isberg kände han kollisionen från hytten och kunde efter några snabba beräkningar meddela kaptenen att Titanic skulle sjunka inom två timmar. Han ska ha varit aktiv i räddningsarbetet och hjälpt folk till räddningsbåtarna, men sedan dragit sig undan. Vittnen har berättat att de sett honom sitta i rökrummen i första klass och vänta in döden.