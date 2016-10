”Unga som har råd fortsätter ta körkort”

REPLIK | STADSPLANERING

Forskarna Stefan Gössling och Jan Henrik Nilsson tror att en revolution är nära förestående inom stadstrafiken som följd av ändrad livsstil som framför allt gör unga människor mindre intresserade än tidigare av ta körkort och ha egen bil (SvD Debatt 9/10). De hävdar att andelen 18–19 åringar i Sverige som har körkort minskar med 0,5–,9 procent per år, beroende på åldersgrupp, något som på lång sikt innebär en stor förändring.

Men så enkelt är det inte. Gössling och Nilsson tar utgångspunkt i en synvilla. Jag studerade för två år sedan körkortsfrekvensen i olika åldersgrupper under åren 1980 till 2012 med hjälp av uppgifter ur Statistiska Centralbyråns och Trafikanalys databas som gjorde det möjligt att se skillnader mellan personer födda i Sverige och utlandsfödda. Det visade sig att benägenheten att tidigt ta körkort minskat något. Men i åldersgruppen 35-39 år, då de flesta hunnit bilda familj, är andelen med körkort bland de svenskfödda i stort sett oförändrad.

Den förändring inom hela befolkningen som Gössling och Nilsson utgår från är ett resultat av att de utlandsfödda har mycket lägre körkortsfrekvens än infödda svenskar och att deras andel av befolkningen nu är mycket större än tidigare. Framför allt har kvinnor födda i Asien och Afrika körkort i väldigt liten utsträckning. Detta gör att medeltalet för hela befolkningen blir lägre än tidigare.

Men detta bör inte tas som ett tecken på att intresset för att ta körkort och äga en bil minskar. De relativt nyanlända kommer förmodligen också vilja ha körkort och bil när de får råd.

Av min studie framgår också att ungefär hälften av skillnaden mellan Stockholms län och Jämtland i körkortsinnehav bland unga vuxna förklaras av att andelen invandrade är mycket högre i storstaden än i glesbygden. Den andra halvan av differensen beror sannolikt på bättre kollektivtrafik och kortare avstånd i Stockholms län som gör det lättare att avstå från bil. Men även i Stockholm är intresset av körkort och bil bland unga vuxna stort.

Gössling och Nilsson gör också misstaget att tro att frågan om vem som äger fordonen påverkar risken för trängsel. De hävdar att det är privatbilarna som orsakar problemen, men om många vill färdas i ett individuellt fordon (privat, hyrbil eller taxi) under rusningstrafik är ägandeformen av underordnad betydelse. Det är den totala mängden som avgör framkomligheten. Och just därför är det viktigt att en stor del av resandet sker med kollektivtrafik eller cykel.

