För bara veckor sedan såg det ut som om Hillary Clinton gick mot en säker seger, och demokratiska väljare började se fram mot att livet skulle fortgå som vanligt. Men med bara timmar kvar till presidentvalet – som nu ser ut att kunna bli en riktigt jämn rysare mellan kandidaterna – råder plötsligt undergångsstämning i New York.

"Människor i New York talar utan att generas om att de har svårt att sova på nätterna och att de funderar på vad som ska hända med deras barn om Trump kommer till makten", skriver SvD:s Jenny Nordberg. Foto: Pontus Lundahl/TT

NEW YORK New Yorkare må ha rykte om sig att ta det mesta med jämnmod, men de sista skälvande timmarna före presidentvalet råder en febrig undergångsstämning i stan. Bland föräldrar som lämnar barn i skolan, mellan borden på restauranger och under hetsiga taxifärder försöker de jag möter överträffa varandra i att måla upp sina värsta skräckbilder inför tanken på Trump som president.

Kommer det vara ungefär som förr om några dagar, eller blir det helt annorlunda? Tänk om Trump trots allt vinner? Sådant som det nästan skämtades om för några veckor tar nu i stället formen av neurotiska förutsägelser: Blir det massdeportering av invandrare? Interneringsläger för muslimer? Handelskrig? Akut kärnvapenhot?

De flesta väljare runtom i landet säger att de redan har bestämt sig, och åtta av tio uttrycker numera genuin avsmak för politik efter en lång och plågsam valrörelse, där Trump regelmässigt beskrivits som ”otänkbar” och ”okvalificerad” av de som förkastat honom, och Clinton som ”ohederlig” och ”omoralisk” av motståndarna.

Efter att FBI tillkännagav att de undersökte ytterligare email från Hillary Clinton som hittats på en server och eventuellt inte redovisats av henne minskade gapet i mätningarna mellan de två kandidaterna. Då ökade nervositeten i New York, där de allra flesta är liberala demokrater.

Ju mer Trump blev utskälld och hånad, desto mer etablerade han sig som motsatsen till den traditionella makten.

Människor här talar utan att generas om att de har svårt att sova på nätterna och att de funderar på vad som ska hända med deras barn i nästa generation om Trump kommer till makten, och därmed legitimerar hatet mot kvinnor, invandrare och religiösa minoriteter som en officiell amerikansk linje från Vita huset.

Sådana strömningar har alltid funnits i USA, men oftast ganska långt borta från stater som New York, och framför allt långt borta från den hyfsat liberala medelklassen runtom i landet, oavsett om de röstat på republikaner eller demokrater. Att vinna val i USA har alltid varit en match om mittenväljare, och därför fick de mest extrema allra längst ut på högerkanten aldrig något erkännande av republikanska kandidater, som helst inte ville veta av dem och riskera att förlora sin trovärdighet inför de så hett åtrådda mittenväljarna.

Men så kom Donald Trump och släppte in de allra argaste extremväljarna i värmen – nu blev de till och med erkända som hans kärnväljare. Hos Trump fick allehanda missnöjesröstare från högern ny kraft och växte till att bli många fler. Trump tycktes säga vad de själva länge tyckt men som inte varit riktigt rumsrent – men nu gick det att öppet och tillsammans med många andra att hata Washington, att tycka att allt var invandrares fel, att tro på konspirationsteorier och att någon faktiskt snart kunde komma och beslagta ens grundlagsstadgade rätt till vapen.

En del demokrater frågar sig nu om en kandidat som Bernie Sanders, lite mer till vänster i ekonomiska frågor, hade attraherat fler väljare än Hillary Clinton. Foto: Patrick Breen/The Arizona Republic via AP

Ångesten hos liberala väljare inför den osäkra valutgången handlar mycket om just detta – att det extrema hatet och missnöjet blivit så mycket tydligare, starkare och mer öppet. Tidigare var den sortens åsikter mer nedtryckta och inte accepterade inom politik på hög nivå. De som delar Trumps värderingar är mer synliga än tidigare. Hur det än går så utgör de nära hälften av väljarna – så även om Hillary Clinton vinner så kommer de på andra sidan inte att försvinna, utan finnas kvar som en stark grupp. Trumps framgångar visar ju dessutom också hur långt en extrem populist i USA kan gå.

Att ledarskribenter och andra makthavare dessutom gång på gång försökte förklara och övertyga folk om att Trump var illa lämpad som president passade hans sympatisörer perfekt – för de visste ju redan säkert att medier står på den liberala elitens sida. Ju mer Trump blev utskälld och hånad, desto mer etablerade han sig som motsatsen till den traditionella makten.

Det är också typiskt att Wall Street – som traditionellt har stöttat en republikansk kandidat – hoppas på Hillary Clinton som president. Denna gång anses demokraten vara det stabila och förutsägbara valet, medan en Trumpseger förutspås innebära en rejäl nedgång på finansmarknaderna. Att den ekonomiska makten denna gång ställer sig på Clintons sida visar också än mer tydligt på den extrema klassklyfta som detta val också handlar om – mellan olika kulturer, nivåer av utbildning och ekonomi.

På den demokratiska sidan ställer sig också en del frågan ”tänk om vi skulle ha gjort allt annorlunda?”

Den oro som liberala demokrater just nu uttrycker har därför också möjligen ett styng av dåligt samvete i sig. En stor del av avskyn och motståndet mot Clinton kommer från de amerikaner som brukade ha förutsättningar att ha välbeställda medelklassliv men som har ramlat ner i underklass. Deras röster går nu till Trump i det här valet, som har lyckats framställa sig som motsatsen till etablissemanget.

Och det blir svårt ens för den mest inbitne demokrat att förneka att om Hillary Clinton vinner, så vinner också Wall Street och den politiska eliten i Washington som vill bevara egna privilegier – det vill säga exakt det som så många på den andra sidan ifrågasätter.

Däri ligger också en del av den sista minuten-ångest som råder i det demokratiska fästet New York. Många republikaner ifrågasätter hur Trump kunde bli partiets kandidat, och på den demokratiska sidan ställer sig också en del frågan ”tänk om vi skulle ha gjort allt annorlunda?” Kanske hade det varit möjligt att attrahera några fler av de amerikaner som faktiskt fått det sämre – och protesterar mot det – genom att ha en demokratisk kandidat lite mer till vänster i ekonomiska frågor, som senator Elizabeth Warren eller den tidigare demokratiske presidentkandidaten Bernie Sanders.

Nu blev det i stället Hillary Clinton – som är unik i och med att hon är kvinna, men som i övrigt är en traditionell politiker, som är djupt avskydd av andra sidan. Demokratiska väljare stödjer henne, men många är också väl medvetna om att hon som president skulle utgöra en ännu mer polariserande figur i ett djupt splittrat USA – som kanske är längre än någonsin från en början till förståelse och samarbete över klassgränser, utbildningsnivåer, och mellan stadsbor och de som bor ute i landet.