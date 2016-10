Ukip-topp allvarligt skadad i slagsmål i EU-parlamentet

Den tillförordnade partiledaren Nigel Farage uppger att Woolfe hamnat i ett ”gräl” med partikamrater i EU-parlamentet. Enligt Farage är mannen allvarligt skadad och har förts till sjukhus efter att han svimmat, skriver The Guardian.

Källor uppger för tidningen att Woolfe blev slagen under mötet, och att han därefter svimmade. Sky News uppger att Woolfe blev slagen i ansiktet av en partikamrat, och att han skadade huvudet när han föll. Enligt källor behandlas han för misstänkt hjärnblödning.

– Steven Woolfe mådde plötsligt dåligt i EU-parlamentets byggnad i Strasbourg i morse. Han har förts till ett sjukhus i staden och genomgår en undersökning, säger Ukips talesperson Gawain Towler till The Guardian.

En källa uppger för Sky News att bråket handlade om medieuppgifterna om att Woolfe övervägt att byta till Torypartiet. På onsdagen bekräftade Woolfe att han tilltalades av Theresa Mays ledarskap, men att han ändå tänkte stanna kvar inom Ukip.

Woolfe är ett toppnamn inom Ukip och ses som favorit att ta över ordförandeskapet i partiet efter Diane James hastiga avgångsbesked på tisdagen, 18 dagar efter att hon utsågs till partiledare. James tog över efter Farage, som i sin tur meddelade sin avgång en dryg vecka efter Brexit-omröstningen.

Rasheem Kassam, som också kandiderar till ordförandeskapet i Ukip, meddelar att han ställer in en planerad debatt av respekt till Woolfe.

49-årige Woolfe meddelade på onsdagen att han vill ta över ledarskapet i Ukip. Han var mångas favorit som ny partiledare efter Farage, men missade chansen eftersom han lämnade in sin ansökan 17 minuter för sent.

I have cancelled my appearance on BBC @daily_politics out of respect to @Steven_Woolfe who is currently being treated after collapsing.