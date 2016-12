UBS ”Tripadvisor för rika” läggs ner

Foto: Ennio Leanza/AP

Det konstaterar den Zürichbaserade finansbloggen Inside Paradeplatz.

Så sent som i våras talade en av medgrundarna till fintech-tjänsten med stora ord om hur tjänsten inom ett till två år skulle knoppas av från UBS och agera som ett självständigt bolag. Ynome är ett IT-projekt där förmögna investerare – på Tripadvisor-manér – betygsätter sådant som privatbanker, robotrådgivare, förvaltare och hedgefonder.

Tanken var att finansaktörer skulle betala en avgift för att komma i kontakt med potentiella kunder. Flera hundra pilotanvändare uppgavs enligt schweiziska Handelszeitung testa på tjänsten.

På Ynomes hemsida möts besökare nu av meddelandet ”YNOME – a core innovation pilot of the UBS WM Innovation Lab – has concluded its testing and will for the moment cease to exist”, med tillägg att den som vill ha ytterligare information ska mejla en kontaktperson.

”UBS lägger sin digitalhajp på is och tystar ned”, framhåller Inside Paradeplatz och lägger till att bara ett halvår efter att det talat om sitt ”Tripadvisor för rika” nu dragit ur proppen.