Uber plågas av förluster – börsnotering kan få vänta

Det i dagsläget privata bolaget presenterar inte delårsresultat offentligt men ska enligt Wall Street Journal ha hållit ett investerarmöte förra veckan för att diskutera resultaten.

Enligt uppgifter ska bolaget ha rapporterat en förlust på 800 miljoner dollar under det tredje kvartalet, exklusive skatt, ränta och resultat från den kinesiska verksamheten som såldes under föregående kvartal. Under årets första halvår ska förlusten ha varit 1,2 miljarder dollar.

Omsättningen ökade samtidigt till 1,7 miljarder dollar under det tredje kvartalet, upp från 1,1 miljarder från andra kvartalet, enligt tidningen.

Det tredje kvartalet tyngdes av kraftiga utgifter såsom utbetalningar till nya förare och investeringar i nya satsningar som verksamheten för självkörande bilar och matleveranser med Uber Eats.

Uber kommer troligtvis att behöva parera delar av förlusterna före en eventuell börsnotering för att inte skrämma bort investerare, skriver Wall Street Journal.