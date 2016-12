U2 utlovar spännande 2017

Bono i U2. Foto: Pontus Lundahl/TT

– För att fira att det är 30 år sedan "The Joshua Tree" kommer vi att vi att göra några riktigt, riktigt speciella konserter, säger han enligt Billboard.

Bono bekräftade också att bandet kommer att ge ut albumet "Songs of experience". Det blir första albumet för U2 sedan "Songs of innocence" som gavs ut 2014 och verkar vara försenat. För ett år sedan lovade Bono att skivan skulle ges ut i år.

"The Joshua Tree" var U2:s femte skiva och blev det album som gjorde gruppen till världsstjärnor. Det såldes i över 25 miljoner exemplar och innehöll låtar som "With our without you" och "I still haven't found what I'm looking for".

Annons X

Senaste gången U2 spelade i Sverige var 2015.