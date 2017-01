U2 på jubileumsturné i Europa

Turnén "The Joshua tree tour" inleds i USA i maj men gör sedan åtta europeiska stopp. Inget Sverigedatum finns dock inbokat – den som vill se de irländska superstjärnorna får i stället ta sig till London, Berlin, Rom, Barcelona, Dublin, Paris, Amsterdam eller Bryssel i juli.

"The Joshua tree" är bandets femte studioalbum och producerades av Brian Eno och Daniel Lanois. Skivan, som gjorde U2 till världsstjärnor, anses av många vara deras bästa och innehåller låtar som "With or without you", "Where the streets have no name" och "Bullet the blue sky".

I december meddelade sångaren Bono att U2 även släpper den försenade nya skivan "Songs of experience" senare i år.

Biljetterna till Europaspelningarna släpps den 10 januari. Förband är Noel Gallagher och hans band High Flying Birds.