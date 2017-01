"The joushua tree" är en av U2:s mest tongivande skivor med hits som "With or without you" och "I still haven't found what I'm looking for" och släpptes 1987. Under varje konsert kommer albumet att spelas i sin helhet.

U2 kommer inte att spela i Sverige under turnén. De europeiska spelningarna kommer att äga rum i London, Berlin, Rom, Barcelona, Dublin, Paris, Amsterdam och Bryssel.