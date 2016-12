Bildkonstnären Menashe Kadishmans installation ”Shalechet” i Judiska museet i Berlin. Foto: Anders Q Björkman

Vissa museer tar verkligen andan ur besökaren. Så är det med Judiska museet, som efter en tillbyggnad av amerikanen Daniel Libeskind från tillkomsten 2001 blivit ett Berlinmuseum som inte bara skildrar ett folk och en religion utan också med sin arkitektur adderar något mer, en knyckig förtvivlan – ett skri av stål och glas. Vindlingar, trappor, plötsliga vertikala tomrum och en minnesträdgård. Judiska museet har en pedagogisk, detaljerad och välgjord grundutställning, men huset och dess kantiga själ fångar besökaren lika mycket.

Entréen sker via ett gammalt, efter kriget återuppbyggt barockpalats som under åren härbärgerat såväl myndigheter som museer men också fungerat som arbetsplats för diktaren ETA Hoffmann. Mest intressant är att, så att säga, överlåta sig åt byggnaden och följa alla långa gångar, och trappor. Vistelsen formar sig då till en symbolisk, labyrintisk vandring med plötsliga överraskningar. Trädgården med namnet Gartens des Exils är en skog av kolonner, där olivträd växer högst upp, likt ett hopp om en nästan onåbar fred.

Mest berörd blir man ändå av installationen ”Shalechet” – fallna löv – av israeliske bildkonstnären Menashe Kadishman. I ett av dessa tomrum som Libeskind skapat ligger över 10 000 gjutna ansikten av järn, alla med öppna munnar vilka fyller rummet med tysta skrik. När man går på dem – vilket är tillåtet – ekar rummet av det skarpa ljudet av metall mot metall: en enorm, förstorad explosion av skarpa ljudrikoschetter. Som om tusen flaskor krossades på en gång. En plågsam kör av smärta som skär genom tiden. Det är oerhört starkt. Skolklass efter skolklass, oavsett språk och kunskaper, drabbas gång på gång av det intensiva ekot av det förgångna.

Just nu visas också den tillfälliga, mycket sevärda utställningen ”Golem” som pågår till och med januari 2017. Inom judisk tradition är golem ett slags tingest skapad av dött material. Den mest kända berättelsen handlar om hur rabbinen Judah Loew ben Bezalel under sent 1500-tal formar en golem av lera som sedan löper amok. Historien om golem är uridén till alla försök människan gjort att skapa sig själv som mer uthållig och intelligent: Frankenstein, robotar, Stålmannen. Hela tankekomplexet cirklar runt skillnaden mellan kropp och liv. Vad är skapelsen? Vem kan skapa – och varför slutar alla sådana myter med destruktion? Gång på gång skildrar dessa historier hur människan mixtrar med själva livet, men då också sår ett frö till undergång.

”Golem” är en vacker utställning, rik på bilder och mytologier om det mänskliga som villkor. Den cirklar kring det stora mysteriet om var liv uppstår, och består av, men också om villkoren för det. Och utslocknandet likaså. Här visas den mänskliga fascinationen inför teknologi, men också hur vi kan bli dess fångar. Bilder, filmer och installationer – allt samlar sig till en flerskiktad diskurs om skapandet.

Judiska museet är ett konstverk, också som byggnad. Fylld av detaljer, utmaningar och förhållningssätt till verkligheten, och historien.