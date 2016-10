Tyst i 12 dagar – sedan ringde Bob Dylan

Efter tolv dagar kommenterade Bob Dylan att han fått Nobelpriset. Foto: David Vincent/AP

Tillkännagivandet

Torsdagen den 13 oktober meddelar Svenska Akademiens ständiga sekreterare Sara Danius skrällen:

"Nobelpriset i litteratur år 2016 tilldelas Bob Dylan för att ha skapat nya poetiska uttryck inom den stora amerikanska sångtraditionen".

Av själva pristagaren hörs inget.

"Bob kan tyvärr inte nås nu"

Samma eftermiddag får TT tag i Dylans agent Jeff Rosen:

– Bob kan tyvärr inte nås för kommentarer nu.

En annan av hans agenter bekräftar i alla fall på kvällen att Bob Dylan vet att han har tilldelats Nobelpriset.

Dylans låt – en dold kommentar?

Samma kväll spelar Bob Dylan i Las Vegas, men säger inget om Nobelpriset. Men det spekuleras i om han ändå kommenterade på sitt eget sätt, genom att spela Frank Sinatra-covern "Why try to change me now?"

Första tweeten

Natten efter tillkännagivandet kommer den första Nobel-tweeten på Bob Dylans officiella Twitter-konto. Där konstateras att artisten fått priset.

Stones delar scen med Dylan

Dagen efter tillkännagivandet spelar Bob Dylan igen, på festivalen The Desert Trip i Kalifornien. Han säger inget om Nobelpriset. Efter Dylan kliver Rolling Stones på.

– Jag vill tacka Bob Dylan för en fantastisk spelning. Vi har aldrig tidigare delat scen med en Nobelprisvinnare, säger frontmannen Mick Jagger.

Ny spelning – ny tystnad

På söndagen, fyra dagar efter tillkännagivandet, spelar Bob Dylan i Phoenix. Han nämner inte priset.

Ett litet livstecken kommer trots allt den 18 oktober. Under vinjetten "Books" på den officiella hemsidan har texten om Dylans bok "The lyrics: 1961–2012" uppdaterats med en rad i versaler:

"WINNER OF THE NOBEL PRIZE IN LITERATURE."

Tre dagar senare har raden om Nobelpriset plötsligt raderats från hemsidan.

"Oartigt och arrogant"

I en intervju med SVT:s Kulturnyheterna kallar akademiledamoten Per Wästberg Dylans beteende "oartigt och arrogant". Per Wästbergs uttalanden får stå för honom själv, skriver Svenska Akademiens ständiga sekreterare Sara Danius senare i ett pressmeddelande.

Den 25 oktober: Telefonsamtalet

Till slut händer det. Bob Dylan ringer till Svenska Akademiens ständige sekreterare. Han säger sig ha blivit "mållös" när han fick veta att han priset var hans. Men först tre dagar senare, den 28 oktober, berättar Danius om samtalet:

– Han var mycket vänlig, ödmjuk och humoristisk.

I den brittiska tidningen The Telegraph svarar Dylan på frågan om han tänker åka till Stockholm för att ta emot priset:

– Absolut. Om det överhuvudtaget är möjligt.

Så, en ny fråga har uppstått: Kommer Bob Dylan verkligen hit?