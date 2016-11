Tyska ”hjältar” skapade med aggressiv kraft

Baselitz titel ”Hjältarna” är djupt ironisk. Hans figurer är antihjältar, besegrade och på återtåg. I brända landskap med låg horisont skymtar man skottkärror, hackor och fällor. Lantbruksredskap som skulle platsa i en scenografi till ”Mor Courage”, Bertolt Brechts pjäs som utspelar sig under det 30-åriga kriget.

– Det är verktyg ur min hemby, jag är ingen urban målare, mina figurer är från byn, nu som förr. Fällorna var till för att fånga djur, men hos mig fångar de människor, säger Baselitz.

Jag skulle föredra att inte ha den sortens erfarenheter. Det vore lättare, och man skulle slippa att ha något att berätta.

Georg Baselitz, ”Bild für die Väter”, 1965 Foto: Moderna museet

”Hjältarna” är lysande måleri med förföriskt smaskiga färger, lite grönt här, lite rosa och gult där, bland allt det jordigt brunröda. Men motiven bearbetar barndomstrauman. 1945 såg den då sjuårige Baselitz den tyska fronten mot ryssarna kollapsa och i vild flykt passera hembyn Deutschbaselitz utanför Dresden.

– Själva flydde vi inte förrän fronten dragit förbi oss. Sedan upplevde jag alltsammans. Mängder av soldater i husen, den stora förstörelsen och allt som kom efteråt. Men jag skulle föredra att inte ha den sortens erfarenheter. Det vore lättare, och man skulle slippa att ha något att berätta.

Georg Baselitz, ”The Great Friends”, 1965 Foto: Moderna museet

Georg Baselitz började på konsthögskolan i Östberlin där den dominerande konstriktningen var socialrealism. Genren mer eller mindre påbjöd hjälteporträtt av arbetare, bönder och ledare, precis som man tidigare hade gjort nazikonsten. Efter två terminer klassades han som ”sociopolitiskt omogen” och relegerades. Varpå han lämnade Östberlin, innan muren byggdes kunde man åka kommunalt mellan kommunism och kapitalism, och fortsatte på konstskola i Västberlin. Där var man intresserad av det informella, det abstrakta inom konsten.

Under 1960-talet talade man om det västtyska näringslivsundret, man ville glömma kriget och den jobbiga tiden efteråt. Baselitz målningar var då, vid tiden för hans första utställning med just ”Hjältarna”, helt på tvärs mot tidsandan, utan beröringspunkter med vare sig abstraktion, minimalism eller den gryende popkonsten. Stilmässigt var verken tillbakablickande, både innehållsmässigt och konsthistoriskt. De knyter an till förkrigskonstens expressionism med ett uttryck som inte är internationellt utan tvärtom mycket tysk. Något som Baselitz underströk när han gjorde sin hembys namn till sitt eget.

En central målning i utställningen på Moderna är ”Die großen Freunde” (de stora vännerna) med två gestalter, den ena med utsträckta händer, den andra med knutna nävar. Några säger att det är ett dubbelporträtt av konstnären och hans älskade. Det är ett motiv som Baselitz åter tagit upp i vad han kallar en ”remix”. På motstående sida av målningen från 1965 hänger en version från 2000-talet, mer stiliserad och nedtonad i färgen, närmast svartvit.

Georg Baselitz, ”Falle”, 1966. ”Der Baum”, 1966 Foto: Moderna museet

För varje gång såg bilderna mer ut som DDR, lika märkvärdigt bruna som det gamla Östtyskland. Alltså, jag tror att de blev riktigt bra.

– Jag har just målat remixbilden fem gånger till, nu med den kolorit som jag använde 1963. Jag gjorde en svart bakgrund och tog sedan jordfärger, umbra, och målade ”Die großen Freunde” om och om igen. Och för varje gång såg bilderna mer ut som DDR, lika märkvärdigt bruna som det gamla Östtyskland. Alltså, jag tror att de blev riktigt bra.

Baselitz återvänder gång på gång till sina motiv. Han är oerhört produktiv och uppskattar själv sitt livsverk till 2 800 målningar.

– Det finns målare, jag skulle säga de flesta, som gör ett slags bild och varierar den livet ut. Hos mig är det tvärtom, jag har många bildmodeller. Jag blir själv överraskad av dem, får ofta för mig att jag är på fel väg, men över lång tid faller allt på plats, kommer allt samman. Edvard Munch är en av mina stora förebilder. Han lär ha upprepat sitt motiv ”Flickorna på bron” 27 gånger över många decennier.

Georg Baselitz, ”Rebell”, 1965. ”Der neue Typ”,1965 . Foto: Moderna museet

De som känner till tyskt konstliv vet att Baselitz sedan 1980-talet är en överväldigande gestalt, stilbildare för nyexpressionismen hos ”Die neuen Wilden” i Berlin. Tillsammans med den obetydligt äldre, men avsevärt mer lågmälda, kollegan Gerhard Richter tillhör han världens bäst betalda nu levande konstnärer. Baselitz bodde länge i en sjönära villa i Bayern ritad av arkitektstjärnorna Herzog & De Meuron. Bakom höga häckar skyddade han sitt privatliv. Men efter offentligt trassel med tyska skattemyndigheter som efterforskade konton i Schweiz, gjorde konstnären sanslösa jämförelser med nazisternas polisstat och flyttade till Salzburg. Numera är Georg Baselitz österrikisk medborgare.

Den exempellösa framgången och dominerande positionen på konstscenen ger upphov till oidipala situationer. I tyska tidningsartiklar kallas Baselitz ofta ”målarfurste”, en titel från det genidyrkande 1800-talet. I dag är det ironiskt menat, men blir även till en ofrivillig hyllning. Hans position är konstgudfaderns och många är de kritiker som försökt sig på ett fadermord. Efter flera sågningar av den – i mitt tycke imponerande – stora Baselitz-retrospektiven i Haus der Kunst 2014, skrev Die Welts kritiker ”Den tyska konstkritiken har ett Baselitzproblem”.

Georg Baselitz är inte den som väjer undan. Tvärtom, han är en medveten provokatör. När tidskriften Der Spiegel för tre år sedan skickade två kvinnliga journalister till en intervju saltade han deras text med rubrikvänliga uttalanden som ”kvinnor målar inte så bra”.

Det är ett citat som som brukar upprepas i sammanhang då Baselitz blir aktuell. I Stockholm pågår till och med 3 december en – mycket fin – protestutställning, ”Women don’t paint so well” i konstlokalen Hangmen Projects på Söder. Grupputställningen visar tolv av Sveriges bästa kvinnliga konstnärer, däribland Mamma Andersson, Meta Isæus Berlin och Kristina Jansson, för att nämna några som på alla vis demonstrerar att den tyske patriarken är helt fel ute.