Tysk Googledödare satsar på världsherravälde

Alex Mangan, chef för Heres produktmarknadsföring i bilsektorn förevisar den nya karttjänsten. Foto: Jonas Fröberg

BERLIN/PARIS Entrén är blygsam, avskalad. På dörrglaset står ”Here – maps for life”. Inget berättar att här är huvudkontoret för ett bolag som håller på att revolutionera möjligheterna för Big Data inom bilindustrin.

Vägen öppnas för helt nya individanpassade reklamtjänster – som skulle slå rakt mot Googles dominans.

I augusti i fjol köptes karttjänsten Here från Nokia av BMW, Daimler och Audi för motsvarande 2,7 miljarder kronor. Normalt är de hårda konkurrenter, men nu enade de sig mot Silicon Valley – och Google. I dag kontrollerar Here marknaden för bilnavigatorer i Europa och USA. Men just nu skalas verksamheten upp. Snabbt. Och visionerna är stora.

Annons X

Produkten är en ny 3D-karta, som visar exakt på centimetern och uppdateras i realtid. Det är bilarnas egna laserkameror som levererar enorma mängder data som snabbt processas uppe i ett gigantiskt moln och åker tillbaka till trafikanterna i realtid.

– Med plattformen startas ett helt nytt fält av affärsmodeller, sade Heres vd Edzard Overbeek till Süddeutsche Zeitung nyligen.

Det han ytterst menar är att vägen faktiskt öppnas för helt nya individanpassade reklamtjänster – som skulle slå rakt mot Googles dominans.

Men det vi kan kalla Heres ekosystem av Big Data är också själva nyckeln till självkörande bilar, smarta städer och intelligenta trafiksystem – tjänster som mobiltelefoner aldrig kan klara. Målet är att få med sig alla biltillverkare.

Det är mörkt i rummet på andra våningen på Invalidenstrasse i centrala Berlin. Regnet smattrar mot rutan. Alex Mangan, chef för Heres produktmarknadsföring i bilsektorn visar den nya karttjänsten.

Att hitta parkering är bara en första del. Sedan kommer självkörande bilar – och därefter möjligheten att utmana Google inom digital reklam.

En dystopiskt mörk tredimensionell bild av Frankfurt fyller en hel vägg. Alex Mangan har samlat data från ett antal BMW-, Audi- och Mercedesbilar. Väggbilden liknar ett dataspel. En bil åker längst med en gata fylld av parkerade bilar som är ett stort vardagsproblem i storstäder. Plötsligt blir en parkeringsplats ledig.

– Nu får alla som är kopplade till systemet reda på att det finns en ledig parkering, säger Alex Mangan och fortsätter:

– Genom all data förstår vi bilarnas rörelsemönster. Men inte nog med det. Om luftkudden är urkopplad i passagerarsätet är jag antagligen på väg till dagis – då kan bilen ge vägvisning via dagis till jobbet.

– Här hade vi 20 procent av alla bilar. Skulle vi ha 90 procent skulle träffsäkerheten bli enorm, säger Alex Mangan. Där ser vi stora möjligheter.

Men att hitta parkering är bara en första del. Sedan kommer självkörande bilar – och därefter möjligheten att utmana Google inom digital reklam.

En stor fråga är: Vem kontrollerar datan? På Here gör man det helt klart: det är biltillverkarna.

– Datan tillhör utan tvekan bilbolagen. Sedan är det upp till dem att erbjuda tjänster, men vi kan teoretiskt tipsa om de vill erbjuda väldigt individanpassade tjänster, exempelvis att tipsa om en pizzeria, säger Alex Mangan.

Here blir själva hjärtat i ett möjligt framtida intäktsben i en bilvärld där bilen allt mer blir en biprodukt.

Den enorma mängden data öppnar nämligen för mycket lukrativa nya reklamtjänster för hotell, restauranger med mera. Here blir själva hjärtat i ett möjligt framtida intäktsben i en bilvärld där bilen allt mer blir en biprodukt. Men här famlar biltillverkarna: Är bilägare beredda att få reklam i bilen? Enligt Daimlers vd Dieter Zetsche är det inte självklart i dag, men affärsmöjligheten är enorm.

Undertecknad intervjuade Daimlers vd Dieter Zetsche i Paris i oktober, som alltså representerar ägarna i Here. Han bekräftade då att anledningen till köpet var att få tillgång till realtidskarta till självkörande bilar. Men så det kanske ännu mer viktiga – för framtiden.

– Genom att etablera ett eget nätverk (Here, reds anm) kan vi säkerställa att behålla förtroendet hos våra kunder, sade Dieter Zetsche och tog sats.

– Vi måste vi kontrollera datan.

Konkurrensen blir sylvass. Sedan smarta telefoner slagit undan benen på Googles och även kartbolaget Tom Toms tidigare kassako – tillbehörsnavigatorer – satsar de allt på utmana Here och skriva kontrakt med biltillverkare.

Förra året hade Tom Tom 300 miljoner euro i order från bilindustrin. Hittills i år är siffran bara 200 miljoner.

– Here är ett oberoende företag och målet är att erbjuda service till potentiella kunder, inklusive samtliga bilbolag, säger Dieter Zetsche.

Genom att Here kontrolleras av bilindustrin, pekar mycket på att de har lättare att få med alla andra bilbolag, vilket skulle göra Heres ekosystem av data starkt.

Men här har man i dag ett problem. För att skala upp affären för att få in fler tillverkare i Heres ekosystem fattas en viktig pusselbit – en global molntjänstleverantör för att bearbeta den enorma mängden data.

Redan i april bekräftade Daimlers utvecklingsdirektör Thomas Weber, som ägarrepresentant för Here, att de pratade med Amazon och Microsoft. En molnleverantör skulle kunna gå in som delägare.

– Vi för diskussioner med olika parter men kan inte kommentera mer, säger Alex Mangan.