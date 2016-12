Tyfonen Nock-Ten hotar Manila

Nock-Ten rör sig mot nordväst med en hastighet av 20 kilometer i timmen och väntas nå Manila och området kring huvudstaden senare under dygnet. Många av de 13 miljoner invånarna i huvudstadsområdet höll sig inne under juldagen, i väntan på ovädret.

Mer än 218 000 personer har redan lämnat sina hem, och tvingats tillbringa julen i evakueringslokaler. Minst ett 50-tal flygavgångar har ställts in.

Tyfonen nådde ön Catanduanes under juldagen lokal tid. Vindarna har varit uppe på 64 meter per sekund – dubbel orkanstyrka – enligt myndigheterna. Men nu när ovädret får tillbringa en del tid över land väntas de försvagas till drygt 40 meter per sekund.

Regeringen vidtog åtgärder för att förbereda landets invånare redan innan tyfonen slog till, och hittills har inga dödsfall rapporterats.

– Våra lokala katastrofmyndigheter är i larmberedskap. Vi har ställt ut förnödenheter och räddnings- och vägröjningsutrustning i Manila, säger Mina Marasigan, talesperson vid landets katastrofövervakningsråd.

Huvudstaden kommer att drabbas av "kraftiga till intensiva regn, störtfloder och kraftiga vindar", uppger civilförsvaret. Räddningsbåtar finns redo att skickas ut om floderna svämmar över.

Kustbevakningen beordrade under söndagen att stränderna söder om Manila skulle tömmas på semesterfirare.

Nock-Ten, som i Filippinerna kallas Nina, har tidigare orsakat strömavbrott för miljoner människor och tvingat myndigheterna att beordra evakueringar av hela samhällen i regionen Bicol.

– De stängde medvetet av elen (i Bicol) på grund av de starka vindarna, så att ingen skulle drabbas av elchocker om ledningarna blåser ned, säger Marasigan.