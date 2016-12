Twitters vd: Tweets borde kunna redigeras

Dorsey skriver i en serie tweets bland annat att redigeringsmöjligheten är en av de mest efterfrågade funktionerna och att en sådan funktion borde göras tillgänglig för samtliga användare, snarare än enbart verifierade.

Däremot gick Dorsey inte in på om en sådan funktion är på gång, eller när den skulle kunna lanseras.

This is our most requested feature (today & always). Mostly to quickly fix mistakes. Anything beyond would need to… https://t.co/u2MSnxkzSA