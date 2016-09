"Say more about what's happening! Rolling out now: photos, videos, GIFs, polls, and Quote Tweets no longer count toward your 140 characters.", lyder den officiella tweeten från Twitter.

Därmed gör Twitter avsteg från sin begränsning på 140 tecken som många har sett som en del av hjärtat i tjänsten. Så sent som i mars avfärdade bolagets vd Jack Dorsey ryktet att kravet skulle slopas och såg det då som en bra begränsning som gör det möjligt att vara koncis.