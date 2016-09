Besinningslös twittrare Foto: Gerald Herbert

New York Times påminner om ett svar Donald Trumps fru Melania gav på frågan om det var någon sysselsättning som hon tyckte maken borde sluta med så svarade hon med ett ord: tweeta (tweeting).

Vid 3-tiden på morgonen (amerikansk tid) igår började Donald Trump tweeta om sitt hat och förakt mot den tidigare Miss Universum som Hillary Clinton tog upp i debatten tidigare i veckan.

En enkel sammanfattning är att fru Trump hade helt rätt och att Donald Trumps twitterkommentarer om den f d Miss Universum belyser en oro som många konservativa amerikaner har: är Donald Trump mentalt lämpad att bli president?

Det är en uppfattning som sprids alltmer.

Alltfler viktiga tidningar som tidigare troget rekommenderat läsarna att rösta på den republikanske presidentkandidaten rekommenderar nu en röst på Hillary Clinton.

“I mean, his latest Twitter meltdown is unhinged, even for him,” Mrs. Clinton said on Friday.

Om den slutsatsen får effekt på valutfallet vet vi på morgonen den 9 november (vår tid).