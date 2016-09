En potentiell skattesmäll och en Iphone-lansering som bara måste lyckas. Pressen har aldrig varit större på Apple. Ska vd:n Tim Cook och company rida ut stormen behövs mer än en klassisk ”one more thing”.

"Det finns något symboliskt i att Cook får bära det tunga ansvaret som vilar i namnet Iphone", skriver Erik Nilson. Foto: Marcio Jose Sanchez/AP

Läs även Här är de hetaste Iphone 7-ryktena

”See you on the 7th”. Så stod det i den inbjudan som Apple skickade ut till pressen i måndags. Bolaget kommer alltså, till stort jubel, presentera sina nya produkter den 7 september. Förhandssnacket har handlat nästan uteslutande om Iphone 7.

Sjuan blir den nionde telefonen i Iphone-serien, men en av de viktigaste produkterna Apple någonsin lanserar. De senaste åren har San Francisco-bolaget nämligen blivit lite av en ”one man show”. Där mannen är Iphone.

Det behöver inte nödvändigtvis vara dåligt för Apple. Man säljer fortfarande miljontals telefoner. Men trenden är definitivt dålig. I april sjönk försäljningen för första gången sedan Iphone släpptes 2007. Och när rapporten för det andra kvartalet kom i juli stod det klart att det hade hänt igen.

Annons X

Knäckfrågan när det gäller Iphone för Apple är varför folk ska fortsätta köpa den. Tidigare var innovationskraften och nyheterna i varje telefon, tillsammans med den förre vd:n Steve Jobs lyskraft, de stora dragplåstrena. Största nyheten i Iphone 7: hörlursuttaget försvinner. Inte en världsomvälvande uppdatering precis.

En del fortsätter köpa varje ny Iphone av gammal vana. Eller för att alla i umgängeskretsen också har Iphone. Men hur ska Apple locka nya kunder? Konkurrensen är stenhård på smartphone-marknaden. Den stora rivalen Samsung släpper toppmobil efter toppmobil och en chef på Huawei menar i en intervju med SvD Näringsliv att det aldrig varit så litet gap mellan lågpristillverkarna och jättarna.

Iphone är en av de produkter som bär Jobs ”i”-signum i namnet. Sedan Cook tog över har företaget istället släppt till exempel Apple TV och Apple Watch. Och snart kommer Mac OS Sierra, den senaste versionen av Apples operativsystem för datorer. Även där en namnändring från det tidigare OS X. Det finns något symboliskt i att Cook får bära det tunga ansvaret som vilar i namnet Iphone.

Som om inte de närmast löjligt högt ställda förväntningarna vore nog har Apple stött på patrull på de brittiska öarna. Bolaget har betalat så lite som 0,005 procent i skatt i Irland. Dealen har nu granskats och fått icke-godkänt.

– Alla ska betala skatt, sade konkurrenskommissionären Margrethe Vestager under en presskonferens i Bryssel.

123 miljarder kronor plus ränta ska Apple nu punga ut retroaktivt i obetald skatt enligt EU-kommissionens beslut. Både Irland och Apple har reagerat med ilska. Irlands finansminister Michael Noonan vill att den irländska regeringen överklagar beslutet och Apple vd Tim Cook skriver i ett öppet brev att EU vill ”skriva om Apples historia” och att ”kraven helt saknar grund i fakta eller lagen”.

Sedan Steve Jobs gick bort har Apple inte riktigt kunnat leva upp till sin kreativa och progressiva image.

Tajmingen är prekär för Apple i och med den nära förestående lanseringen. Att behöva stångas mot EU när företaget har tryck på sig att presentera nya revolutionerande prylar är inte optimalt. Även om Apple har resurserna att klara skattesmällen. Det hela liknar ett slags tvåfrontskrig där man slåss både mot andra och sig själv.

Vad ska man göra då? Det enkla svaret är att man helt enkelt behöver släppa nya, spännande produkter. Sedan Steve Jobs gick bort har Apple inte riktigt kunnat leva upp till sin kreativa och progressiva image. Hans spöke vilar över huvudkvarteren på Infinite Loop i Cupertino.

Jobs efterträdare passar istället på att sälja nästan halva sitt aktieinnehav i bolaget. Mitt i stormen. Och på onsdag står han på en scen och uttalar de berömda orden ”one more thing” (ett uttryck som Jobs myntade). Produkten han drar ut ur byxfickan kommer inte bara vara ”en till sak”. Den kommer kanske att avgöra hela Apples framtid.