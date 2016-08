Två överfallsvåldtäkter i Skellefteå

Polisen utreder två misstänkta överfallsvåldtäkter i Skellefteå. Enligt en anmälan till polisen ska en kvinna ha våldtagits i ett buskage under festivalen Matfesten under fredagskvällen. Polisen spärrade av delar av stadsparken där matfesten hölls och förklarade under helgen att de misstänkte att ett "brott av dignitet" ägt rum.