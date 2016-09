På bara en vecka har man fått in över 10 000 namnförslag, bland dem Lord Bendtner Airport (efter fotbollsspelaren Nicklas Bendtner), Rip-Rap-Karup och In The Middle of Nowhere Airport, rapporterar den danska nyhetsbyrån Ritzau.

Flygplatschef Frans Bjørn-Thygesen gör dock klart att ledningen främst ser till de mer "seriösa" förslagen, som "säger något om var flygplatsen ligger". Oddsen torde därmed vara låga på namn som Midtjyllands flygplats och Central Denmark Airport.