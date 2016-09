Turkiska stridsvagnar in i Syrien – öppnar ny front

Turkiska stridsvagnar vid syriska gränsen på onsdagen. Foto: Ismail Coskun/AP

Den militära förstärkningen ska ge understöd till den offensiv som Turkiet inledde i förra veckan tillsammans med allierade syriska rebeller, där flera byar i norra Syrien befriades från terrorrörelsen IS, enligt den statskontrollerade turkiska nyhetsbyrån Anadolu.

Under de senaste månaderna har kontrollen över al-Rai vid flera tillfällen växlat mellan IS och syriska rebeller. Turkiets mål är att helt få bort IS från gränsområdet mot Syrien, men också att stoppa den kurdiska YPG-milisen från att vinna territorium i västled.