Turkietkännare: Sannolikt ett verk av IS

Foto: Emrah Gurel/TT

– Min första tanke var att det här sannolikt är ett verk av Islamiska staten (IS), med tanke på att offren primärt är civila, inte poliser eller representanter för turkiska regeringen eller turkiska myndigheter. Även målet, en nattklubb dit många liberala, sekulära människor och även utlänningar brukar gå, är en tydlig symbol, säger Toni Alaranta, Turkietexpert på Utrikespolitiska institutet i Finland.

Det senaste året har flera liknande attacker ägt rum i både Istanbul och Ankara. Vissa har utförts av IS, andra av Kurdistans frihetsfalkar (TAK), en utbrytargrupp från den kurdiska PKK-gerillan.

Ett av skälen till att Turkiet är så utsatt för terrorism är landets engagemang i Syrien, både mot PKK-kopplade grupper och mot IS, enligt Toni Alaranta.

– De senaste månaderna har IS propaganda varit full av uppmaningar att genomföra attacker i och mot Turkiet. Det är ett av IS prioriterade mål just nu, säger han.

Dådet lär få politiska konsekvenser, tror Alaranta.

– I och med att vi har sett så många attacker tidigare, så kommer svaret nog att bli något liknande. Regeringen och presidenten betonar att vi behöver ett starkt ledarskap och starka åtgärder mot terrorism.

I vår väntas Turkiet folkomrösta om ett förslag till ny grundlag, som skulle stärka presidentens inflytande. Kan de ständiga attackerna göra det enklare för (det styrande partiet) AKP att få igenom en sådan lag?

– Det verkar fungera så hittills, i alla fall. Stödet för presidenten är högre än någonsin.