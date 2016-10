Turkiet rasar mot inställt möte i Sverige: ”En attack”

Evenemanget hade titeln ”Allt bakom kuppförsöket i Turkiet” och var tänkt att äga rum klockan 15 på Bredängsskolan utanför Stockholm på lördagen. Arrangör var Union of European Turkish Democrats, UETD, en organisation som enligt bedömare har nära band till regeringspartiet AKP.

En av de tänkta talarna var journalisten Cem Küçük, en person som Turkietkännaren Kurdo Baksi kallar för en ”journalistjägare”.

– Han kallas för journalistjägare av alla vanliga journalister i Turkiet. Han har mordhotat och pekat ut kritiska röster. Han har bland annat hotat Can Dündar, som en stund senare utsattes för ett mordförsök, säger Kurdo Baksi.

På fredagen meddelade Stockholms stad att evenemanget ställs in. Bo Andersson, grundskolechef för Bromma och Skärholmen, säger att beslutet fattades på grund av säkerhetsskäl.

– Vi gjorde en riskbedömning med tanke vem som skulle komma och vad som skulle hända runtomkring. Jag vill inte att mina skolor ska bli ett slagfält, säger han.

Cancellation of conference on 15July by Sweden that tries to lecture everyone on democracy&freedom of media is contradiction&double standard