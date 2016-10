Turkiet i strider utanför Mosul

Kurdiska peshmergasoldater uppgav under söndagen att Bashiqa återtagits från IS och att staden nu säkras. Enligt Yildirim inleddes den turkiska militärinsatsen mot IS efter en förfrågan av den kurdstyrda norra delen av Irak.

– De frågade om hjälp från våra soldater på Bashiqa-basen. Vi ger understöd med artilleri, stridsvagnar och haubitsar, säger han till reportrar, enligt nyhetsbyrån AFP.

Turkiets inblandning i konflikten är kontroversiell och har fördömts av Iraks premiärminister Haider al-Abadi, som varnat för att det kan trigga i gång ett "regionalt krig". Bagdad har även vänt sig till FN:s säkerhetsråd för att diskutera vad landet anser vara en kränkning av Iraks territorium.

Annons X

Ankara uppger att landet har omkring 700 soldater i norra Irak för att understödja peshmerga i kampen mot Islamiska staten i området. Andra har uppskattat antalet turkiska soldater i Irak till 2 000.

Irakiska regeringsstyrkor och kurdiska soldater understödda av den USA-ledda alliansen befinner sig nu som närmast fem kilometer från Iraks näst största stad Mosul, som intogs av IS 2014. Offensiven mot staden, som är jihadistgruppens sista stora fäste i landet, inleddes för en vecka sedan.