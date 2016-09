Turkiet hämnas på arkeologer

Den antika staden Efesos i Turkiet har blivit ett politiskt slagträ i det känsliga förhållandet Turkiet-EU.

Turkiska myndigheter har nämligen beslutat stänga en omfattande utgrävning som bedrivs vid staden och som leds av Österreichisches Archäologisches Institut (ÖAI).

Ordern uppges ha kommit från Turkiets utrikesdepartement. Någon orsak till stängning har inte angetts, men åtgärden sätts i samband med ett uttalande i augusti då den österrikiske förbundskanslern Christian Kern sade att Turkiet inte är redo att gå med i EU. Uttalandet fick Turkiet att kalla hem sin ambassadör i Österrike den 22 augusti.

Vid utgrävningen arbetar runt 200 forskare och chefen för ÖAI, Sabine Ladstätter, beskriver beslutet som en "större chock", skriver Science. En mindre utgrävning som ÖAI driver vid samhället Limyra tvingas också stänga.

Österrikes forskningsminister Reinhold Mitterlehner beklagar beslutet eftersom det "blandar ihop politik och vetenskap".

Efesos grundades av grekerna under århundradena före Kristus och var under antiken, även under romarriket, en viktig hamnstad.