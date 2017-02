Tumult kring Le Pen – journalist hotad

Marine Le Pen, partiledare för partiet Front National och den franska extremhögerns kandidat till presidentvalet i april-maj, anklagas av EU-parlamentet i Bryssel för att ha registrerat personer som EU-parlamentspersonal med EU-lön, trots att de i själva verket arbetade för partiet i Frankrike. Om det är sant så handlar det om förskingring av EU-pengar, och franska åklagare utreder fallet.

Marine Le Pen hävdar att anklagelserna är politisk smutskastning och vägrar att betala tillbaka några pengar till EU-parlamentet – på tisdagen gick en tidsfrist ut för ett återbetalningskrav på 300 000 euro. Det handlar om EU-lön som gått till en av Le Pens personliga livvakter, en person som enligt parlamentets utredning aldrig har satt sin fot i Bryssel.

På onsdagen framträdde Le Pen i en kongressanläggning i Paris, och en reporter från den franska tv-kanalen TF1 närmade sig för att ställa en fråga om EU-pengarna:

”Madame Le Pen, goddag, var er livvakt verkligen er parlamentsassistent eller var han... men släpp mig! Släpp mig då!”, hör man reportern Paul Larrouturou säga i sin mikrofon, när han snabbt grabbas av vakter och släpas ut ur lokalen.

WATCH what happens to this reporter when Marine Le Pen dislikes a question.. v @Qofficiel @GeraldineAmiel https://t.co/t5lIAHOnS2