”Risk för väntan för den som ringer 112”

Det är Sveriges viktigaste telefonnummer: 112. Att se till att rätt resurser kommer på plats så snabbt som möjligt vid olyckor, akuta sjukdomsfall och andra kritiska situationer, är en grundläggande samhällsfunktion. En tillit till att hjälpen bara är ett samtal bort när man behöver den är en hörnsten i att skapa ett tryggare Sverige för alla.

SOS Alarm svarar på nödnumret 112 på uppdrag av svenska staten. Uppdraget definieras i alarmeringsavtalet och det har finansierats inom samma ram sedan 2006. Under den tioårsperiod som har gått har Sveriges befolkning ökat från drygt nio miljoner till nästan tio miljoner. Andelen personer över 65 år har ökat med 30 procent. Sammantaget har dessa och en rad andra faktorer gjort att antalet nödsamtal har ökat med 17 procent bara de senaste fem åren. Det märks i verksamheten. Nu under sommaren har vi sett en utveckling där Sverige, en vanlig lördag, kommer upp i nivåer som tidigare bara har uppmätts på midsommar och nyårsafton.

Perioder med högt antal hjälpsökande har vi sett tidigare, men detta har alltid dalat efter några dagar och stabiliserats på lägre nivåer. Det vi ser nu är en stadig ökning som inte visar tecken på att plana ut. Den 20 augusti ringdes 12 360 samtal, att jämföra med en vanlig lördag under sommaren som har ­legat runt 9 000.

Utöver att samtalen blir fler blir de också mer komplexa och tar mer tid att hantera, bland annat beroende på att fler och fler har mobiltelefonen tillgänglig och ringer samtidigt i samma ärende. Vi hanterar även allt fler samtal på främmande språk, medborgarnas krav på samhällsservice ökar liksom att kraven på dokumentation har ökat. Allt detta är i grunden bra, men den nya verkligheten behöver matchas med ett förnyat och bredare ansvar för 112. Det är ett arbete som behöver innefatta fler personer och funktioner än tidigare. Vad förväntar sig allmänheten av 112? Vilka tekniklösningar behövs i en ny tid? Är dagens mål, åtta sekunder, en rimlig svarstid och hur ska vi uppnå den?

Under våren och sommaren har det i perioder varit svårt att upprätthålla de korta svarstider på 112 som hjälpsökande förväntar sig. Detta beror till stor del på att antalet samtal med hjälpbehov ökar så snabbt. Problemen har förstärkts av att personal­situationen blir mer ansträngd under sommaren när många vill ha semester. Rekrytering och utbildning av SOS-operatörer tar upp till nio månader och det är därför inte möjligt att snabbt kalla in extra­personal vid behov. Vi behöver ha framförhållning och investera i våra operatörer så att SOS Alarm får en personalstyrka som är dimensionerad att klara av verksamheten både till vardags, i semestertider och vid kriser och katastrofer.

Det är dock inte bara svarstid och utalarmeringstid som är viktig för kvaliteten på 112-samtalet. Grunden för vår verksamhet är kontakten mellan människor. Genom 112-samtalet tar SOS-operatören reda på vad som har hänt och var det har hänt för att i samverkan med till exempel räddningstjänst och ambulanssjukvård kunna larma rätt resur­ser till platsen. Att detta sker snabbt och effektivt följer vi regelbundet upp tillsammans med våra samverkanspartners inom ambulanssjukvård och räddningstjänst, för att se till att den som ringer oss alltid får bästa tänkbara hjälp i en nödsituation.

Våra operatörer är vår viktigaste resurs i det arbe­tet. Utan lugna, kompetenta och omdömesgilla människor vid arbetsborden i våra larmcentraler kan vi inte förmedla den hjälp som behövs till hjälpsökande på ett snabbt och säkert sätt. När personalsituationen är ansträngd sliter det hårt på dem. De tar extra pass, kortare raster och ställer in semest­rar för att kunna finnas till hands för de tusentals människor som ringer till oss varje dygn.

De är fantastiska och otroligt lojala, men det ­löser inte grundproblemet: att de behöver bli fler. Det är sant redan i dag, men kommer bara att bli ett mer akut bekymmer i framtiden. Trycket ökar år för år på larmnumret 112, vilket i förlängningen gör att det blir svårare och svårare att komma fram till oss när olyckan är ett faktum.

Längre svarstider på 112 gör att hjälpen dröjer längre i akuta situationer. Det är en källa till oro för människor i sitt dagliga liv och det påverkar även Sveriges beredskap för att agera snabbt och sätta in resurser vid kriser och katastrofer.

Vi ser allvarligt på utvecklingen och arbetar kontinuerligt med effektiviseringar och förändringar i verksamheten, för att förbättra servicen inom de ramar vi har. Vi har lagt ner 5 av våra tidigare 18 larmcentraler. Vi har genomfört gemensam nationell mottagning, där samtalen till 112 kopplas till första lediga operatör i landet om det inte besvaras direkt på närmaste SOS-central. Allt för att korta svarstiderna. Men till syvende och sist behövs ett förnyat och ekonomiskt hållbart uppdrag för att kunna upprätthålla dagens nivåer och utveckla tjänsten ytterligare med ny teknik och för att möta dagens och framtida förväntningar.

Vi vill fortsätta att utveckla 112-tjänsten, nu och inför framtiden. Det finns stor potential i automatisering och digitalisering för att snabba upp processerna ytterligare och rädda fler människoliv än i dag. Tekniska plattformar som medger samverkan gör att vi bättre kan samordna insatser och informationsflöden tillsammans med polis, räddningstjänst och ambulanssjukvården. Men vi är inte där ännu och vi behöver nu ges möjlighet att utveckla, investera och skapa långsiktigt hållbara villkor för 112-tjänsten. Det arbetet kan inte vänta längre.

Maria Khorsand

vd, SOS Alarm

Claes Eliasson

verksamhetschef Alarmering och beredskap, SOS Alarm

