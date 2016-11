Trumpväljare: "Det här är vårt brexit"

Förväntansfulla Trumpsupporters väntar på slutbeskedet att han vats till President. Foto: OLA TORKELSSON

NEW YORK. Hillary Clinton hade slagit på stort. Jättekongresscentret Javits Center på västra Manhattan där hennes valvaka hölls var packat med inbjudna gäster som räknade med en segerfest.

Ett betydligt mindre Hiltonhotell tio-femton kvarter åt nordost var bokat av Donald Trumps valkampanj. Inför valet hade amerikanska medier vävt in en sorts symbolik kring de två evenemangen, där Clinton förväntades hålla sitt tal till nationen på en ståtlig blå scen med USA:s kontur och där Trump antogs förbereda sig mentalt för att erkänna sig förlorad i ett anonymt Hiltonhotell.

Jag tror att en massa personer sa att de skulle rösta på Hillary Clinton men sedan inte gjorde det.

Men vartefter valet svängde under sen tisdagskväll så kom rapporterna om en allt större uppgivenhet bland Clintons anhängare. Många lämnade valvakan långt innan den kritiska delstaten Pennsylvania och flera andra var avgjorda.

Vid midnatt när SvD kommer fram till polisavspärrningarna runt Javits Center står klungor med Clintonsupportrar med bistra miner och väntar på taxi.

– Det är inte färdigräknat ännu, säger en medelålders kvinna korthugget.

Strax efteråt, några kvarter bort vid en valvaka utomhus utanför Fox News tv-studio längs Tredje avenyn, börjar stämningen stiga bland Donald Trumps supportrar.

Gisela var på Clintons valvaka men lämnar den besviken. Foto: OLA TORKELSSON

Det alla väntar på är att Fox News ska ge Pennsylvania till Trump och därmed mer eller mindre säkra segern för honom. Flera Trumpanhängare har röda ”Make America Great Again”-kepsar och stirrar intensivt på en rad tv-monitorer som visar Fox nyhetsankare Bret Baier och Megyn Kelly i kanalens valstudio.

Vid 01:40 kokar det nästan över och Trumpanhängarna börjar skalla ”Call it, call it” samtidigt som de blir alltmer säkra på att segern är inom räckhåll.

– Jag är inte förvånad. Jag trodde hela tiden att han skulle vinna, säger en medelålders man till SvD utan att ta blicken från tv-sändningen.

Förvirring uppstår när New York Times plötsligt rapporterar att tidningen ger Trump segern i Pennsylvania. Men Fox dröjer. Folk tittar ned i sina mobiler och uppdaterar frenetiskt nyhetsflödet.

Strax, vid 2-tiden, efteråt kommer beskedet att Hillary Clinton inte ska prata på sin egen valvaka.

”Lock her up, lock her up”, skallar Trumps supportrar, samtidigt som Clintons kampanjchef John Podesta dyker upp i direktsändningen från Javits Center några kilometer därifrån.

Under några timmar försänks New York i en något ödesmättad stämning när de 270 elektorsrösterna tycks vara inom räckhåll för Trump men ändå inte vara helt i hamn. Ingen tycks veta orsaken till dröjsmålet.

– Är det klart?, vrålar en taxichaufför vid ett rödljus till SvD:s utsända.

New Yorkers går runt med sammanbitna miner i kvarteren runt valvakorna på Manhattan och ser ut att försöka ta in vad som håller på att hända.

Längst från höger, Jason Hertz som röstat på Trump. Foto: OLA TORKELSSON

Vid Trump-valvakan längs Tredje avenyn är Jason Hertz försiktigt positiv. Han bär röd Trumpkeps och har röstat på Republikanernas kandidat fast han egentligen är registrerad demokrat och röstade på Bernie Sanders i New Yorks primärval i april.

– Vi vi vill ha förändring, det är inte det att vi tycker inte att allting med Donald Trump. Hade det blivit Bernie mot Trump så hade Bernie vunnit, säger han.

Klockan närmar sig 3 och borta vid Javits Center har floden av besökare vid Clintons valvaka nästan klingat av helt. Regina Montoya och dottern Jessica Montoya-Coggins släntrar norrut längs Tionde avenyn på väg hem.

– Jag tror att en massa personer sa att de skulle rösta på Hillary Clinton men sedan inte gjorde det, försöker Regina Montoya analysera valresultatet.

– Det ligger mycket sexism bakom det, tror Jessica Montoya-Coggins.

De har latinamerikansk bakgrund och har som många andra med samma ursprung röstat på Hillary Clinton. När det nu står klart att den tidigare utrikesministern går miste om valsegern, i det mest överraskande valet i modern amerikansk historia, så konstaterar Regina Montoya att hon knappast kommer att få uppleva en kvinnlig president under sin livstid.

Regina Montoya. Foto: OLA TORKELSSON

– Hur skulle vi kunna få fram någon som är mer kvalificerad än henne, frågar hon sig.

– Min min dotter kanske kan få uppleva det, funderar hon vidare.

Då kommer beskedet, som en chockvåg genom miljoner mobiltelefoner över hela Manhattan, att Donald Trump har säkrat segern och att Hillary Clinton har ring till New York-miljardären vid hans valvaka, med ett par kilometer emellan dem, och gratulerat.

Några minuter senare sänker sig en närmast andaktsfull tystnad över samlingen Trumpväljare utan för Fox News tv-studio när Donald Trumps segertal dånar över Tredje avenyn från uppsatta högtalare.

Jason Hertz, den demokratregistrerade Trumpsupportern som i vintras hoppades på Bernie Sanders, konstaterar:

– Det här är vårt brexit.