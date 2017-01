Trumps twitterkrig bra marknadsföring

John Lewis grafiska romaner om medborgarrättsrörelsen på 1960-talet får försäljningsskjuts genom Doland Trumps twitterkrig. Arkivbild. Foto: Cliff Owen

Lewis var under 1960-talet aktiv i medborgarrättsrörelsen, kände Martin Luther King och blev också nedslagen och svårt skadad under en protestmarsch i Alabama. Så sent som i höstas fick John Lewis National Book Award för ungdomslitteratur för den sista delen i den kritikerrosade trilogin "The March" där han tillsammans med tecknaren Nate Powell skildrar sina erfarenheter från medborgarrättsrörelsen.

Efter Trumps möte med pressen häromveckan underkände John Lewis den blivande presidenten som han menar vann valet med hjälp av ryssarna. Trump twittrade genast hård kritik mot Lewis vilket i sin tur ledde till att hans böcker klättrade dramatiskt uppåt på försäljningslistorna.

