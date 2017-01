Trumps tweet fick GM att falla

"General Motors skickar Chevy Cruze-bilar tillverkade i Mexiko över gränsen till USA:s bilhandlare skattefritt. Tillverka i USA eller betala en hög gränsskatt", skriver Trump.

General Motors aktiekurs föll med 1 procent i förhandeln på den amerikanska börsen efter utspelet.

General Motors is sending Mexican made model of Chevy Cruze to U.S. car dealers-tax free across border. Make in U.S.A.or pay big border tax!