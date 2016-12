Trumps stöd till Taiwans självständighet får Kina att koka

Muni Takivaljit sjunger en mjuk, nästan vaggande kärlekssång. Foto: Jonas Gratzer

TAIPEI Muni Takivaljit står bland mangoträden utanför sin replokal i södra Taiwan och sjunger en mjuk, nästan vaggande kärlekssång.

– Den beskriver kärleken som en kackerlacka, så stark att den inte går att döda, säger hon.

Orden är paiwanesiska, ett av landets fjorton erkända, men hotade, urspråk. Takivaljit strävar efter att hålla traditionerna vid liv med hjälp av den flickkör hon leder. Just nu verkar de ha medvind. Nyvalda presidenten Tsai Ing-wen är kvarts-paiwanes och bjöd in dem till sin invigningsceremoni i maj. Där jojkade de en översatt version av nationalsången. En stolt stund, men också en del av ett politiskt spel. Ingenting irriterar Kina likt taiwanesisk nationalism. Strax därefter ställdes körens planerade konserter i Kina in.

– Allt är media och politik, säger Takivaljit.

Unga kvinnor uppklädda i paiwanesiska folkdräkter. Foto: Jonas Gratzer

Kinas uttryckliga mål är att annektera ön, med eller utan våld. Missiler och landstigningstrupper står redo på andra sidan sundet. Och i spända lägen som just nu är det inte långt bort till vapenskrammel. Kina motsätter sig Taiwans president Tsai, som är ute efter att söka kontra den växande kinesiska dominansen. USA:s Donald Trump har gett henne en hand, genom att som första sittande eller blivande amerikanska president sedan 1979 ha pratat direkt med en taiwanesisk ledare, samt att ha ifrågasatt idén om ett enat Kina.

Trumps agerande har lett till protester från Kina och kritik i västerländsk medier. Men i Taiwan har utvecklingen fallit väl ut. Tsai-supportrar har berömt hennes list. Till och med oppositionsledare har välkomnat Trumps uppmärksamhet.

Under oppositionens tid vid makten – de senaste åtta åren – knöts tätare band till Kina utan märkbara resultat för landets säkerhet eller välfärd. Alltfler fjärmade sig nu från sin kinesiska identitet. Trumps ord ger en skjuts till Tsais linje. Långt ifrån självständighetsivrarna i hennes parti förespråkar hon gradvis framflyttade positioner, och en stärkt nationell identitet. Där spelar landets unga och ursprungsbefolkningen en stor roll.

– Ini mamuina, ama mamuana, sjunger en lågstadieklass utanför staden Tainan med gälla stämmor.

Det är en ramsa på språket siraya som betyder mor, mormor, far, farfar. Enkla ord, men kraftfulla, med tanke på att språket officiellt förklarats vara dött. Siraya och andra folk på slätten har kämpat hårdare än bergsstammarna eftersom de omgivits av kinesiska kolonisatörer och tvingats integreras.

– Från lågstadiet straffades vi för att prata vårt eget språk, säger Uma Talavan, en av de ledande bakom ett försök att återuppliva sirayakulturen. Lärarna slog oss, tvingade oss att stå upp, springa runt skolan eller upprepa hundra gånger att vi bara skulle prata kinesiska.

Uma Talavan bro och far spelar näsflöjt som är en del av musik kulturen från siraya folket. Foto: Jonas Gratzer

Den första augusti bad Tsai som första taiwanesiska president om ursäkt för historiska övergrepp mot landets ursprungsbefolkning. För Talavan, som var där med sin far, var det stort.

– För första gången erkänns slättstammarna som urfolk, säger hon. Tsai har själv sagt att vår historia är bortglömd. Det är äntligen lön för all vår möda.

I sammanhanget känns tanken på ett enande med Kina löjlig för Talavan.

– Det är klart vi inte är kineser, säger hon. Och vi vill inte regeras av dem. Vi har demokrati och de diktatur, att enas vore att gå baklänges för oss.

Urfolken är en liten minoritet. Men unga demokratiaktivister har gjort stort avtryck de senaste åren och de ser sig som lierade med minoriteterna. Lin Fei-fan var en av ledarna under Solrosrörelsen, som ockuperade parlamentet i protest mot regeringens Kinapolitik 2014.

– Om vi vill kämpa mot Kinas kolonialisering måste vi först erkänna att vi alla egentligen är immigranter och har gynnats av kolonialisering, säger han.

Nu jobbar Lin för att ändra grundlagen i mer självständig riktning och att stärka civilsamhället. Det, samt internationellt erkännande, kommer att garantera landets säkerhet, menar han.

Uma Talavan sjunger siraya sånger tillsammans med sin familj. Foto: Jonas Gratzer

Trumps Asienpolitik skulle kunna bli en vändpunkt. I en artikel i magasinet Foreign Policy beskriver hans rådgivare Peter Navarro Taiwan som en ”fyrbåk för demokrati i Asien” och ”USA:s mest militärt sårbara partner någonstans i världen”. Lin är ändå tveksam.

– Vi hoppas förstås att det kan vara början på en mer öppen och rättvis relation med USA, säger han. Men om målet endast är vapenförsäljning och affärer så är det patetiskt.

Risken är förstås också kinesisk vedergällning. Peking har under det gångna året redan strypt turismen till Taiwan och minskat landets inflytande i internationella organisationer som Interpol. En annan risk är något Trump redan antytt: att Taiwan är en praktisk förhandlingsbricka i spelet mot Kina.

– Men det har alltid varit USA:s politik, säger Lin. Det jag hoppas är att amerikanska liberaler och västerländsk media inte använder tillfället till att göra enkla poänger, utan faktiskt lyssnar på taiwanesiska åsikter och förhoppningar.