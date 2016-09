Sänkta skatter, upprivna eller omförhandlade frihandelsavtal, en ny morgon för amerikanskt kol och stål – och besparingar i offentlig sektor utom hos militären. I ett ovanligt detaljerat och disciplinerat tal i New York på torsdagen la Donald Trump fram sin ekonomiska politik. Många lär köpa argumenten. Men expertisen sågar stora delar.

Foto: Seth Wenig/AP

NEW YORK. Det fanns en tid när Flint, Michigan, var synonym med amerikansk bilindustri, jämte Detroit en bit söderut. Men de senaste åren har Flint skapat rubriker av helt andra orsaker. Förgiftat dricksvatten har orsakat svårt lidande hos befolkningen och politikernas oförmåga att lösa problemet har väckt avsky över hela USA.

Så det var inte konstigt att Donald Trump, i ett tal vid New York Economic Club i New York på torsdagen, tog fasta på just Flint.

– Det brukade vara så att bilar byggdes i Flint och att vattnet i Mexiko inte gick att dricka, sa Trump.

– Nu byggs bilarna i Mexiko (konstpaus) – och du kan inte dricka vattnet i Flint.

De med lägst inkomster ska inte behöva betala någon inkomstskatt.

En billig poäng och generalisering kanske, men den går rakt in i ryggraden av Trumps ekonomiska och politiska budskap: USA är på väg utför, infrastrukturen faller samman, jobben flyr. Och runt om i USA lystrar miljoner undre medelklassfamiljer, särskilt vita medelålders män, som lyfte Trump till skyarna under primärvalen i vintras och våras.

Problemet för Hillary Clinton är att det är svårt att motbevisa honom. Mycket av USA:s infrastruktur är verkligen usel. Fabriksjobb i Michigan, Pennsylvania och Ohio har försvunnit. Kolgruvorna går i konkurs. Trumps argument stöds inte av stora delar av den officiella statistiken, som visar på en arbetslöshet under 5 procent och stigande inkomster.

Men fickorna av ekonomisk depression finns ändå överallt i USA för den som letar, och det är här Trump har den bästa chansen att locka väljare den 8 november.

Hans ekonomiska budskap och resonemang, baserat på torsdagens tal, kan sammanfattas ungefär så här:

En mäktig reform av skattesystemet ska förenkla beskattningen och sänka skattesatserna, både för inkomster och företag. Bolagsskatten ska ned från dagens höga 35 procent (som knappt något storföretag betalar i vilket fall) till 15.

– De med lägst inkomster ska inte behöva betala någon inkomstskatt, lovade Trump i en viktig passage i talet.

Lägre skatter ska sätta fart på den ekonomiska aktiviteten och ge en tillväxt på 3,5 procent (dagens ligger under 2 procent). Upplupna mångmiljardvinster utomlands ska strömma tillbaka till USA och addera till tillväxtfesten. Därtill ska amerikanska kol- och ståljobb återigen blomstra, och frihandelsavtal som Nafta som Trump menar missgynnar USA ska förhandlas om eller rivas upp. Besparingar inom offentlig sektor ska bringa USA:s skenande statsskuld under kontroll.

Det är ett ganska lätt budskap att sälja in. Men det tog inte många minuter för diverse experter att sätta tänderna i stora delar av resonemanget efter talet.

Här är de huvudsakliga invändningarna:

• Skatterna: sänkta skatter kan visserligen öka ekonomisk aktivitet, men det finns å andra sidan inget klart samband mellan en viss skattesats och en viss tillväxtnivå. Många ekonomer och forskare menar att skattesänkningar istället riskerar sänka den ekonomiska aktiviteten eftersom de tenderar att skapa stora budgetunderskott som tvingar staten att spara på saker som infrastrukturprojekt och välfärd.

– Det finns likheter mellan Reagans skattereform och Trumps förslag, men olikheterna är också stora. Trumps förslag resulterar i en mycket större skuldbörda. Det kväver eventuella fördelar från hans reformer, sa Moody’s Analytics chefsekonom Mark Zandi till SvD i juli när vi granskade Clintons och Trumps ekonomiska politik.

• Budgetunderskott och statsskuld: Trump vill inte spara, utan istället satsa, på militären och han vill lämna stora delar av USA:s välfärdssystem intakt. Frågan är vad han då ska spara på, när stora skattesänkningar gröper ur de federala inkomsterna.

Politiskt neutrala ekonomer och analytiker beräknade under sommaren att Trumps skattesänkningar skulle få USA:s statsskuld att explodera kommande decennium med över 10 000 miljarder dollar. Det skulle tveklöst drabba tillväxten.

• Frihandeln: Trump går till val på en protektionistisk ekonomisk politik, medan president Obama under sin tid i Vita Huset drivit på för mer frihandel. Därmed bryter de båda med sina respektive partiers historiska position.

Frihandel är förvisso ett omdebatterat ämne i vissa ekonomkretsar. Amerikanska fackförbund tenderar generellt att vara emot, storföretag för. Grundfrågan kokar någonstans ned till om de förlorade jobb som frihandeln tveklöst resulterar i vägs upp av de ekonomiska fördelar som ökad handel ger.

De flesta neutrala eller liberala ekonomer och experter som kan något om ekonomisk politik och frihandel brukar avskriva Trumps aversion mot frihandel som populism. Han vet att folket vill höra ”låt oss ta våra jobb tillbaka” och det är det budskapet han levererar. Och knappast någon med även grundläggande kunskaper om ekonomi tror att Trump kan återskapa alla de miljontals verkstadsjobb som amerikanska företag flyttat till Kina och andra platser de senaste decennierna, för övrigt samma utveckling som Sverige och Europa haft.

Så har Trump en poäng med sin ekonomiska politik? Tveklöst, om inte annat så för att miljoner amerikaner känner igen sig i den värld han beskriver.

Är Trumps politik rätt medicin för USA? Mycket mera tveksamt – men här är en viktig punkt att minnas som presidentkandidater ofta utelämnar:

Han kan prata hur mycket han vill, men han ska också få sin ekonomiska politik igenom kongressen. Där, tror experter och bedömare, kommer de mest excentriska inslagen i vilket fall att slipas bort.

Och så måste han förstås vinna valet först.