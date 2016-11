Trumps raseriutbrott – krig mot medierna eskalerar

Foto: Carolyn KasterAP

Under hela valrörelsen var Donald Trump mycket aktiv på Twitter, ofta mitt i nätterna och ofta med ilskna anklagelser om att medierna stod på motståndaren Hillary Clintons sida.

Bara sju veckor innan han svärs in till det mäktigaste ämbetet i världen har Trump ägnat ytterligare en natt åt ett raseriutbrott riktat mot CNN-reportern Jeff Zeleny.

Zeleny avfärdade i ett inslag den tillträdande presidentens anklagelser om utbrett valfusk till Clintons fördel som "uppenbart grundlösa". Han konstaterade också att Trump ännu inte har kunnat belägga sina "förbluffande påståenden om valfusk".

"@HighonHillcrest: @jeffzeleny what PROOF do u have DonaldTrump did not suffer from millions of FRAUD votes? Journalist? Do your job! @CNN" — twitter.com

Det hör till saken att uppgifterna i Zelenys inslag är helt korrekta. Trump har inte kunnat visa några som helst belägg för att hans anklagelser stämmer. I de tre delstater som har pekats ut – Kalifornien, Virginia och New Hampshire – avfärdar också myndigheterna anklagelserna.

– Vi har hört liknande påståenden tidigare, i samband med val. Men vi har inte fått några bevis som antyder att det har förekommit valfusk i större omfattning i New Hampshire, säger David Scanlan, biträdande justitieminister i delstaten, till Politico.

"@JoeBowman12: @jeffzeleny just another generic CNN part time wannabe journalist !" @CNN still doesn't get it. They will never learn! — twitter.com

Trumps senaste Twitterraseri kom bara en vecka efter att han träffade en grupp tv-chefer och journalister, bland annat CNN-chefen Jeff Zucker. Mötet var tänkt som en fredstrevare, men slutade i stället med missnöjesyttringar mot medierna, enligt Washington Post.

Efter de ilskna inläggen mot CNN under måndagsnatten verkar det som att Donald Trumps mediefientliga retorik under valrörelsen kommer att följa med honom in i Vita huset.

.@CNN is so embarrassed by their total (100%) support of Hillary Clinton, and yet her loss in a landslide, that they don't know what to do. — twitter.com

På Twitter har Trump vid upprepade tillfällen kallat CNN för "Clinton news network". I det sammanhanget är det värt att notera att CNN flera gånger har kritiserats för att stödja Trump, genom att direktsända många av hans framträdanden och ge plats åt välvilliga politiska analytiker.

– Om alla är lite upprörda vid slutet av dagen, så har vi förmodligen gjort vårt jobb, sade Jeff Zucker i en intervju med Variety i augusti.