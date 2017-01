Trumps nya attack: Fejden med CIA är "påhittad"

WASHINGTON Samtidigt som hundratusentals marscherade mot Trump i centrala Washington och runt världen på lördagen så besökte presidenten underrättelsetjänsten CIA:s högkvarter i Langley, Virginia.

Mötet med runt 400 CIA-medarbetare riskerade bli en kylslagen affär. I flera månader har Trump via Twitter och i uttalanden attackerat spionbyrån för att ha hittat på anklagelsen att Ryssland hjälpte Trump vinna presidentvalet mot Hillary Clinton.

Bland annat anklagades avgående CIA-chefen John Brennan av Trump så sent som förra helgen för att själv ha läckt falsk information till skada för den blivande presidenten.

”Var detta läckan av fejknyheter?”, twittrade Trump om Brennan.

.@FoxNews "Outgoing CIA Chief, John Brennan, blasts Pres-Elect Trump on Russia threat. Does not fully understand." Oh really, couldn't do...

much worse - just look at Syria (red line), Crimea, Ukraine and the build-up of Russian nukes. Not good! Was this the leaker of Fake News?