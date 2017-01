Trumps kontring: ”CIA-chefen bakom läckan?”

Den avgående CIA-chefen John Brenner sa i en intervju med tv-kanalen Fox News att Donald Trump inte verkar förstå vidden av Rysslands avsikter och kapacitet. Uttalandet verkar har irriterat den tillträdande presidenten och på twitter kastar Trump ut en fråga om det är CIA-chefen själv som läckt rapporten som spreds förra veckan om Rysslands komprometterande uppgifter om Trump, rapporterar Sveriges Radios Ekot.

Rapporten som publicerades av Buzzfeed i förra veckan var i fokus på Trumps pressträff. Den blivande presidenten anklagade där flera medier för att rapportera falska nyheter och bad bland annat bad CNN reporter att ”vara tyst”.

John Brenner passade också på att varna för att Trumps ”spontanitet” inte passar väl ihop med landets säkerhetspolitiska intressen.

Samtidigt twittrade Trump också kritik om Rysslands annekteringen av Krim, den militära inblandningen av Ukraina samt landets uppbyggnad av kärnvapen

.@FoxNews "Outgoing CIA Chief, John Brennan, blasts Pres-Elect Trump on Russia threat. Does not fully understand." Oh really, couldn't do...

much worse - just look at Syria (red line), Crimea, Ukraine and the build-up of Russian nukes. Not good! Was this the leaker of Fake News?