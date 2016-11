Trump under press – nio konflikter han måste klara

Jihadism och IS i Irak

Strider i Mosul. Foto: Marko Drobnjakovic/AP

I rasande takt pågår just nu en USA-stöttad offensiv mot terrorgruppen Islamiska staten i irakiska Mosul och med nästa sikte inställt på syriska Raqqa. Hotet från jihadismen finns dock på på många håll i världen, från Filippinerna och Afghanistan till Mali, Nigeria, Mauritanien, Somalia och Jemen. Till detta ska läggas hotet från jihadistceller i västländerna. Hur Donald Trump ska angripa detta hot är oklart. Han har flera gång upprepat att han har en mästerlig plan för att besegra IS och jihadismen, och har sagt att han ”ska hugga huvudet av IS”. Han påstår sig även veta mer om IS ”än generalerna gör”.